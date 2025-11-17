EQS-News: pferdewetten.de AG: Quartalszahlen bestätigen Turnaround

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

pferdewetten.de AG: Quartalszahlen bestätigen Turnaround

Umsatz plus 30,4% gegenüber Q3 2024

EBITDA plus 0,2 Mio. Euro (minus 7,0 Mio. Euro per Q3 2024)

Starker Oktober 2025 bringt weitere 0,6 Mio. Euro EBITDA



Düsseldorf, 17. November 2025

Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) sieht die Gesellschaft nach einer mehr als herausfordernden Zeit wieder in ruhigere Fahrwasser gleiten.

Mit der Billigung des Jahresabschlusses 2023 durch die Hauptversammlung wurde dieses Kapitel zu den Akten gelegen. Derzeit prüft der neu bestellte Wirtschaftsprüfer den Jahresabschluss 2024.

Pierre Hofer, CEO: „Unser Fokus richtet sich wieder verstärkt auf die operative Entwicklung unserer Gesellschaft. Und wir sind optimistisch, dass wir uns auf einem guten Weg befinden. Dies auch mit der Unterstützung unserer Aktionäre, die uns in den beiden Kapitalerhöhungen in diesem Jahr großartig unterstützt haben."

Die im Juli 2024 angeschobene Restrukturierung des Konzerns ist in weiten Teilen abgeschlossen und führt Schritt für Schritt zu einer deutlichen Optimierung der Kosten im Konzern. Als einen der letzten notwendigen Schritte steht noch die Finalisierung der Restrukturierungsarbeiten für die Fremdkapitalseite des Unternehmens an, um die hohe Zinsbelastung weiter deutlich reduzieren zu können.

Pierre Hofer: „Darüber hinaus sollen noch große Teile der ausstehenden, hoch verzinsten Darlehen ebenso in eine Anleihe umplatziert werden. Ziel dieser Maßnahmen ist eine erhebliche Zins-Entlastung des Unternehmens und gleichzeitig die Vereinfachung der Kapitalstruktur zur Erhöhung der Attraktivität von Investitionen in die Aktie. Die mit dieser Restrukturierung freiwerdenden finanziellen Mittel werden das Wachstum des Unternehmens zusätzlich befeuern.“

Dieses Wachstum zeigte sich bereits in den aktuellen Erträgen aus dem Wettgeschäft. So stieg der Umsatz bis zum Ende des dritten Quartals 2025 im Vorjahresvergleich um gut 30% auf knapp 40,3 Mio. Euro (Vorjahr 30,9 Mio. Euro), wobei das Wachstum vollständig aus der Sportwette resultiert.

Das EBITDA von TEUR 0,2 unterstreicht die positive Entwicklung in den ersten neun Monaten, nachdem im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt noch ein Verlust von -7,0 Mio. Euro zu Buche stand. Nach dem Turnaround im 2. Quartal konnte nun auch das 3. Quartal mit einem positiven EBITDA abgeschlossen werden.



Pierre Hofer: "Ohne eine Europameisterschaft (wie 2024) und ohne WM, die erst wieder 2026 stattfindet, also auf Basis eines 'ereignislosen Fußball-Sommers' erfreut uns das positive EBITDA ganz besonders."



Das EBIT verbesserte sich im gleichen Zeitraum ebenfalls um über 7 Mio. Euro auf -3,8 Mio. Euro nach -11,0 Mio. Euro im Vorjahr.

Pierre Hofer: „Natürlich hat die Gemengelage der letzten Monate, mit der auch die Unternehmenskommunikation rechtlich vorgegeben eingeschränkt werden musste, unsere geschäftliche Entwicklung in der Sportwette negativ beeinflusst. Umso mehr freuen wir uns über eine gut gefüllte Pipeline an Neueröffnungen von Franchise-Shops in den nächsten Wochen, die unser Wachstum weiter ankurbeln werden. Unser Ziel bleibt unverändert: Die Bestätigung des erreichten operativen Turnarounds. So planen wir für dieses Jahr mit einem Umsatz zwischen 59 und 62 Mio. Euro und einem EBITDA zwischen 0,7 und 1,2 Mio. Euro. Allein der Oktober 2025 erbrachte ein EBITDA von gut 600.000 Euro, was unsere Guidance untermauert."

Alle Interessierten lädt der Vorstand zum heute um 11:00 Uhr stattfindenden Round Table Call ein. Neben den Quartalszahlen (Q3 2025) wird der Vorstand über die aktuellen Entwicklungen berichten.

Die Anmeldung kann über diesen Link erfolgen:

Round Table Call 17.11.2025

Konzern-/Finanzkennzahlen

Q3/2025 Q3/2024 9M 2025 9M 2024

Brutto Wett-und Gaming Ertrag (GGR) T€ 17.277 16.164 53.628 49.461

davon Sportwette Online T€ 757 505 2.465 1.520

davon Sportwette Retail T€ 8.787 7.851 30.221 22.215

davon Pferdewette T€ 7.733 7.808 20.942 25.726

Umsatz (NGR) T€ 12.334 9.835 40.292 30.878

davon Sportwette Online T€ 755 328 2.155 801

davon Sportwette Retail T€ 8.708 7.412 30.064 22.566

davon Pferdewette T€ 2.870 2.095 8.074 7.511

EBITDA T€ 199 -2.702 210 -7.045

davon Sportwette Online T€ -45 -731 29 -2.142

davon Sportwette Retail T€ -514 -2.317 -534 -5.513

davon Pferdewette T€ 1.797 346 3.628 610

davon Administration* T€ -1.039 – -2.912 –

EBIT T€ -832 -3.469 -2.418 -9.091

Konzernergebnis T€-1.267 -3.584 -3.775 -10.991

* 2024 wurden die Administrations-Aufwendungen nicht separat ausgewiesen und zum größten Teil dem Segment Pferdewette zugeordnet

Kontakt

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

