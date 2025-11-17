EQS-News: vHive knackt das Problem der HF-Interferenzen für vollständig autonome Vermessungen von Funkmasten

EQS-News: vHive / Schlagwort(e): Produkteinführung

vHive knackt das Problem der HF-Interferenzen für vollständig autonome Vermessungen von Funkmasten



17.11.2025

Erstmals in der Branche bietet Matrice 4E Ausfallsicherheit bei Funkstörungen und echte Autonomie

NEW YORK, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- vHive, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für die Digitalisierung von Infrastrukturen, gibt einen bisher beispiellosen Support für autonome Funkmastvermessungen mit Matrice 4E bekannt und überwindet damit das Problem der Interferenzen, das Drohnenpiloten bisher davon abgehalten hat, diese neue Drohne in Gebieten mit hohen Funkstörungen einzusetzen.

Elektromagnetische Störungen in der Umgebung von Telekommunikationsmasten waren lange Zeit die Achillesferse von Drohnenvermessungen zur Digitalisierung von Funkanlagen. Eingebaute RTK-Empfänger (Real-Time Kinematic Positioning) wie die der Matrice 4E sind für hochpräzise Daten notwendig, doch ihre Störanfälligkeit erfordert oft manuelle Flüge und erneute Ortsbesichtigungen. Dadurch werden Projekte ausgebremst, die Qualität der Analysen verringert und die Kosten erhöht, wenn die Betreiber sich dies am wenigsten leisten können. Bislang ist vHive der einzige Anbieter, der diese Funkinterferenz-Hürden überwunden hat und nun auch die DJI Matrice 4E unterstützt. Damit ist die störungsfreie, vollständig autonome Befliegung für die Digitalisierung von Telekommunikationsmasten wieder möglich.

„Unsere Kunden wissen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn es darum geht, eine Automatisierung zu ermöglichen, die auch in anspruchsvollen Umgebungen funktioniert", Tomer Daniel, CTO und Mitbegründer von vHive.

In einer Zeit, in der TowerCos und Telekommunikationsbetreiber danach streben, einen besseren Überblick über ihre Bestandsportfolios zu erhalten, die Einführung neuer Technologien zu beschleunigen und die Kosten unter Kontrolle zu halten, stellt Interferenz ein Hindernis dar, das die für die Skalierung erforderliche Automatisierung behindert. Mit diesem Durchbruch ebnet vHive einmal mehr den Weg in die Zukunft und versetzt Betreiber von Telekommunikationsmasten dazu in die Lage, das gesamte Potenzial digitaler Zwillinge mit unübertroffener Ausfallsicherheit zu nutzen.

Nachdem vHive seine Effektivität bereits bei anderen wichtigen Modellen wie der Mavic 3E unter Beweis gestellt hat, wendet das Unternehmen nun denselben wegweisenden Ansatz auf andere Modelle an und lädt Drohnenhersteller weltweit zur Zusammenarbeit bei der Integration dieser Fähigkeit ein, um ihren Flotten eine belastbare Autonomie zu ermöglichen.

Informationen zu vHive

vHive ist ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Digitalisierungslösungen, der Unternehmen dabei hilft, das volle Potenzial ihrer Infrastrukturressourcen mithilfe von KI-gestützten Erkenntnissen zu erschließen. Die Plattform digitalisiert Anlagen in großem Maßstab, um neue Ertragsquellen zu erschließen, die Effizienz zu optimieren und die Sicherheit zu erhöhen. Das 2016 gegründete Unternehmen ist auf fünf Kontinenten und in mehr als 40 Ländern tätig und arbeitet mit führenden MNOs und TowerCos wie Phoenix Tower International (PTI), Indara, SBA Communications, Cellnex und Deutsche Funkturm zusammen.

Medienkontakt:Naomi Stol Zamir

Marketingdirektorin, vHive

E-Mail: naomi@vhive.ai

Website: www.vHive.ai

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2603815/vHive_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vhive-knackt-das-problem-der-hf-interferenzen-fur-vollstandig-autonome-vermessungen-von-funkmasten-302616377.html

