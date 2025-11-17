EQS-PVR: ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: ad pepper media International N.V.
ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
17.11.2025 / 09:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Wir wurden über folgende Substantial-Holdings Notification informiert, die auf der Webseite
der AFM (niederländische Authority for Financial Markets) veröffentlicht wurde.
- Date of transaction: 10 Nov 2025
- Person obliged to notify: C.O. Oschmann
- Issuing institution: Ad Pepper Media International N.V.
- Registration Chamber of Commerce: 27182121
- Place of residence: Amsterdam
Distribution in numbers
|Type of share
|Number of shares
|Number of voting rights
|Capital interest
|Voting rights
|Manner of disposal
|Settlement
|Gewoon aandeel
|0,00
|0,00
|Reëel
|Reëel
|Middellijk
(KELMAR Telefonbuchverlag GmbH)
|Fysieke levering
|Gewoon aandeel
|0,00
|0,00
|Reëel
|Reëel
|Middellijk
(Adolf Christ Verlag GmbH & Co. KG)
|Fysieke levering
|Gewoon aandeel
|0,00
|0,00
|Reëel
|Reëel
|Middellijk
(KELSTA Telefonbuchverlag GmbH)
|Fysieke levering
|Gewoon aandeel
|1.115.931,00
|1.115.931,00
|Reëel
|Reëel
|Middellijk
(Euro Serve Media GmbH)
|Fysieke levering
|Gewoon aandeel
|0,00
|0,00
|Reëel
|Reëel
|Middellijk
(Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG)
|Fysieke levering
Distribution in percentages
|Type
|Total holding
|Directly real
|Directly potential
|Indirectly real
|Indirectly
potential
|Kapitaalbelang
|4,38 %
|0,00 %
|0,00 %
|4,38 %
|0,00 %
|Stemrecht
|4,38 %
|0,00 %
|0,00 %
|4,38 %
|0,00 %
17.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ad pepper media International N.V.
|Frankenstrasse 146
|90461 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.adpeppergroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2230570 17.11.2025 CET/CEST