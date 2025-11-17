EQS-PVR: ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: ad pepper media International N.V.

ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



17.11.2025 / 09:10 CET/CEST

Wir wurden über folgende Substantial-Holdings Notification informiert, die auf der Webseite

der AFM (niederländische Authority for Financial Markets) veröffentlicht wurde.



- Date of transaction: 10 Nov 2025

- Person obliged to notify: C.O. Oschmann

- Issuing institution: Ad Pepper Media International N.V.

- Registration Chamber of Commerce: 27182121

- Place of residence: Amsterdam



Distribution in numbers

Type of share Number of shares Number of voting rights Capital interest Voting rights Manner of disposal Settlement Gewoon aandeel 0,00 0,00 Reëel Reëel Middellijk

(KELMAR Telefonbuchverlag GmbH) Fysieke levering Gewoon aandeel 0,00 0,00 Reëel Reëel Middellijk

(Adolf Christ Verlag GmbH & Co. KG) Fysieke levering Gewoon aandeel 0,00 0,00 Reëel Reëel Middellijk

(KELSTA Telefonbuchverlag GmbH) Fysieke levering Gewoon aandeel 1.115.931,00 1.115.931,00 Reëel Reëel Middellijk

(Euro Serve Media GmbH) Fysieke levering Gewoon aandeel 0,00 0,00 Reëel Reëel Middellijk

(Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG) Fysieke levering

Distribution in percentages

Type Total holding Directly real Directly potential Indirectly real Indirectly

potential Kapitaalbelang 4,38 % 0,00 % 0,00 % 4,38 % 0,00 % Stemrecht 4,38 % 0,00 % 0,00 % 4,38 % 0,00 %

Sprache: Deutsch Unternehmen: ad pepper media International N.V. Frankenstrasse 146 90461 Nürnberg Deutschland Internet: www.adpeppergroup.com

