EQS-PVR: ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: ad pepper media International N.V.
ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

17.11.2025 / 09:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wir wurden über folgende Substantial-Holdings Notification informiert, die auf der Webseite
der AFM (niederländische Authority for Financial Markets) veröffentlicht wurde.

- Date of transaction: 10 Nov 2025

- Person obliged to notify: C.O. Oschmann

- Issuing institution: Ad Pepper Media International N.V.

- Registration Chamber of Commerce: 27182121

- Place of residence: Amsterdam


Distribution in numbers

Type of shareNumber of sharesNumber of voting rightsCapital interestVoting rightsManner of disposalSettlement
Gewoon aandeel0,000,00ReëelReëelMiddellijk
(KELMAR Telefonbuchverlag GmbH)		Fysieke levering
Gewoon aandeel0,000,00ReëelReëelMiddellijk
(Adolf Christ Verlag GmbH & Co. KG)		Fysieke levering
Gewoon aandeel0,000,00ReëelReëelMiddellijk
(KELSTA Telefonbuchverlag GmbH)		Fysieke levering
Gewoon aandeel1.115.931,001.115.931,00ReëelReëelMiddellijk
(Euro Serve Media GmbH)		Fysieke levering
Gewoon aandeel0,000,00ReëelReëelMiddellijk
(Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG)		Fysieke levering

Distribution in percentages

TypeTotal holdingDirectly realDirectly potentialIndirectly realIndirectly
potential
Kapitaalbelang4,38 %0,00 %0,00 %4,38 %0,00 %
Stemrecht4,38 %0,00 %0,00 %4,38 %0,00 %

17.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ad pepper media International N.V.
Frankenstrasse 146
90461 Nürnberg
Deutschland
Internet:www.adpeppergroup.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2230570 17.11.2025 CET/CEST

