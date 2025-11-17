Halbleiterausrüster Suss will weiter kräftig wachsen - Aktie gefragt

GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss zeigt sich zuversichtlich für die Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren. So will das Management um Konzernchef Burkhardt Frick den Umsatz bis 2030 um jährlich im Schnitt um 9 bis 13 Prozent steigern auf 750 bis 900 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Montag vor dem Beginn eines Kapitalmarkttages in Garching mit. Die Bruttomarge wird in dem Zeitraum in der Spanne von 43 bis 45 Prozent und die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern in der Bandbreite von 20 bis 22 Prozent angestrebt. Für den Aktienkurs ging es vorbörslich deutlich nach oben.

"Wir sehen die vielen bei unseren Kunden installierten Anlagen inzwischen als strategisches Potenzial und können attraktive Angebote für Upgrades, Ersatzteile,

Service-Verträge und Garantiepakete anbieten", erklärte Frick. Bis 2030 soll auch dadurch der Anteil des Service-Geschäfts am Gesamtumsatz von zuletzt 18 auf 25 steigen.

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sollen zudem bis 2030 auf elf Prozent vom Umsatz zulegen./err/mis