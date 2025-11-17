Internet-Holding Prosus steigert Gewinn dank Tencent-Beteiligung

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat im ersten Geschäftshalbjahr von seinen E-Commerce-Geschäften profitiert. Hinzu kam eine Wertsteigerung seiner Beteiligung an dem chinesischen Technologie-Unternehmen Tencent . Die Aktien des chinesischen Onlineriesen haben seit Jahresbeginn rund 50 Prozent an Wert gewonnen. Die Prosus-Aktie legte bisher um rund 58 Prozent zu; am Montag war ihr Kurs kaum verändert.

Der Kerngewinn je Stammaktie aus den fortlaufenden Geschäften dürfte für die sechs Monate bis Ende September im Jahresvergleich um 20,1 bis 28,5 Prozent zugelegt haben, teilte der im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Konzern am Montag mit. Im Vorjahr hatte das Unternehmen is Ende September hier 1,44 Dollar je Aktie (rund 1,24 Euro) auf dem Zettel stehen. Die vollständigen Zahlen will das Unternehmen am 24. November vorlegen.

Prosus gehört zum südafrikanischen Medienkonzern Naspers, der etwas mehr als 40 Prozent an der Beteiligungsgesellschaft hält./err/mis/stk