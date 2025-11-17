IRW-News: ACCESS Newswire: GA-ASI schließt umfassende Ermüdungstests für MQ-9B ab

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: GA-ASI schließt umfassende Ermüdungstests für MQ-9B ab

Die dritte Nutzungsdauerprüfung des MQ-9B schließt Ermüdungstests von insgesamt 120.000 Stunden ab

DUBAI, VAE / ACCESS Newswire / 16. November 2025 / Am 31. Oktober 2025 hat General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) den dritten Lebenszyklus seiner umfassenden Ermüdungsprüfungen (Full-Scale Fatigue, FSF) für das ferngesteuerte Luftfahrzeug (RPA) MQ-9B abgeschlossen. Der Abschluss der FSF-Tests für die dritte und letzte Lebensdauer umfasst insgesamt 120.000 Betriebsstunden (über 40.000 Flugstunden pro Flugzeuglebensdauer) für das RPA und ist ein wichtiger Meilenstein bei der Validierung der Konstruktion der Flugzeugzelle. Die Tests überprüfen die strukturelle Integrität der Flugzeugzelle zur Erlangung der Zertifizierung gemäß der Norm STANAG 4671 der NATO.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81839/GA-ASI_117125_2_DEPRcom.001.jpeg

Ziel der Tests ist es, mögliche strukturelle Mängel vor dem Flotteneinsatz zu identifizieren und Inspektions- und Wartungspläne für die Flugzeugzelle zu entwickeln. Die Testergebnisse werden als Dokumentation für die Zertifizierung verwendet und bilden die Grundlage für Inspektionen von Bauteilen im laufenden Betrieb.

Die Ergebnisse unserer umfassenden Ermüdungsprüfung belohnen die jahrelangen Bemühungen von GA-ASI im Bereich Konstruktion und Analyse, so David R. Alexander, President von GA-ASI. Die ersten beiden Lebenszyklen simulierten den Betrieb des Flugzeugs unter normalen Bedingungen, und im Rahmen des dritten wurden absichtlich Schäden an den kritischen Komponenten des Flugzeugs verursacht, um zu demonstrieren, dass es in der Lage ist, Betriebsschäden zu tolerieren, die während der Lebensdauer des Flugzeugs auftreten könnten.

Die Tests wurden vom 13. Dezember 2022 bis zum 31. Oktober 2025 am National Institute for Aviation Research der Wichita State University in Wichita, Kansas, durchgeführt. Die getestete Flugzeugzelle war ein Produktionsflugwerk, das speziell für die Zwecke der Tests gebaut wurde.

MQ-9B ist das fortschrittlichste RPA von GA-ASI und umfasst die Modelle SkyGuardian® und SeaGuardian® sowie den neuen Protector RG Mk1, der derzeit an die Royal Air Force (RAF) des Vereinigten Königreichs geliefert wird. Zusätzlich zur RAF hat GA-ASI MQ-9B-Beschaffungsverträge mit Belgien, Kanada, Japan, Taiwan, Polen, Indien, Dänemark und der US-Luftwaffe zur Unterstützung des Special Operations Command abgeschlossen. MQ-9B nahm auch an verschiedenen Übungen der US Navy teil, darunter Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC und Group Sail.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

