IRW-News: Inspiration Energy Corp. : Inspiration Energy erhält Bohrgenehmigung für das Kupfer-Gold-Projekt Rottenstone North; Bohrungen für Anfang 2026 geplant

Inspiration Energy erhält Bohrgenehmigung für das Kupfer-Gold-Projekt Rottenstone North; Bohrungen für Anfang 2026 geplant

Vancouver, British Columbia - 17. November 2025 / IRW-Press / Inspiration Energy Corp. (Inspiration oder das Unternehmen) (CSE: ISP) (WKN: A40GPX) (OTC: ISPNF), ein kanadisches Edel- und Basismetallexplorationsunternehmen, freut sich, die Gewährung einer Bohrgenehmigung für das Goldprojekt Rottenstone North (Rottenstone North) im Norden Saskatchewans (Abbildung 1) bekannt zu geben. Inspiration ist einer der größten Grundbesitzer in einem Gebiet, das sich rasant zu einem von Kanadas spannendsten neuen vulkanogenen Massivsulfid- (VMS) und Goldexplorationsrevieren entwickelt.

Das Projekt Rottenstone North (4.512 ha) und das im August erworbene Projekt Rottenstone West (31.011 ha) (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 22. August 2025) verschaffen dem Unternehmen eine Gesamtfläche von mehr als 35.500 ha (86.487 Acres) in diesem spannenden neuen VMS-Goldrevier und Trend (Abbildung 1).

Die Gold- und Basismetallprojekte Rottenstone North und West (die Projekte) liegen unmittelbar westlich bzw. südwestlich der Entdeckungen von Ramp Metals Inc. (Ramp) in dessen Kupfer-Gold-Sulfid-Zielen auf Rush (siehe Pressemitteilung von Ramp Metals Inc. vom 29. April 2015) und Ranger (siehe Pressemitteilung von Ramp Metals Inc. vom 17. Juni 2015).

Mit mehr als 85.000 Acres unter der Kontrolle von Inspiration sind wir nun einer der größten Grundbesitzer in diesem spannenden neuen VMS-Revier, so Charles Desjardins, CEO von Inspiration. Wir bauen eine strategische Position entlang eines Trends mit jüngsten Entdeckungen auf und verfügen über hochmoderne Satellitendaten, die mehrere Gold-Kupfer-Ziele erkennen lassen. Unser technisches Team erstellt derzeit die endgültigen Bohrpläne und wir gehen davon aus, dass wir unser erstes Bohrprogramm in Kürze aufnehmen werden.

Nachdem sich nur etwas mehr als 30 Millionen Aktien von Inspiration im Umlauf befinden, bietet das Unternehmen Aktionären die Gelegenheit, stark vom Explorationserfolg zu profitieren. Angesichts seiner straffen Kapitalstruktur, seines umfassenden Grundbesitzes, seiner fortschrittlichen geophysikalischen Daten und seiner Bereitschaft zur kurzfristigen Aufnahme von Bohrungen sollte das Unternehmen eine bedeutende Rolle in einem der spannendsten neuen Entdeckungskorridore Kanadas spielen können.

Die Projekte erstrecken sich entlang der von Nordosten nach Südwesten streichenden geologischen Strukturen, in denen mehrere hochgradige Vorkommen in der Region lagern, wie etwa 73,55 g/t Au auf 7,5 Metern im Vorkommen Ranger und 1,61 % Cu in der VMS-Entdeckung Rush (siehe Pressemitteilung von Ramp vom 17. Juni 2024). Es gilt zu beachten, dass bereits in den 1950er-Jahren bei historischen Arbeiten auf dem Projekt Rottenstone West mehrere Massivsulfidvorkommen entdeckt wurden (https://inspiration.energy/assets/73P13-0006_Eula-Lake-Property-Report.pdf). Diese Bereiche wurden noch nicht mithilfe moderner Explorationsverfahren erprobt und stellen daher interessante Ziele für Neuentdeckungen in einem vom Fraser Institute als führend eingestuften Bergbaugebiet dar (https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-mining-companies-2024).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81840/InspirationEnergy_171125_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Lage der Konzessionsgebiete Rottenstone North und West von Inspiration im Verhältnis zum Konzessionsgebiet von Ramp Metals. Dargestellt sind auch die interpretierten Massivsulfid- und Goldtrends in diesem Gebiet.

Das Unternehmen hat auf dem zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Goldprojekt Rottenstone North vor Kurzem eine Atomic Mineral Resonance Tomography-(AMRT)-Satellitenuntersuchung absolviert, die zahlreiche vorrangige Gold- und Kupferziele entlang der östlichen Konzessionsgebietsgrenze von Rottenstone North - parallel und im Streichen der nur wenige Kilometer entfernten Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Rush von Ramp - identifiziert hat. Im Rahmen des für Anfang 2026 geplanten Bohrprogramms werden mehrere dieser Ziele erprobt werden.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Inspiration nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

Erklärung gemäß National Instrument 43-101

Dr. Scott Jobin-Bevans, P.Geo. (APEGS #82498), ein unabhängiger Berater des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Dr. Jobin-Bevans hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Inspiration Energy Corp.

Inspiration Energy Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das ein Portfolio von potenzialreichen Edel- und Basismetallprojekten in führenden Rechtsgebieten ausbaut. Das Unternehmen setzt auf innovative, datengesteuerte Explorationstechnologien, um das bezirksweite Entdeckungspotenzial in unzureichend erkundeten, aber überaus höffigen Regionen zu erschließen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar sind.

Im Namen des Board of Directors

Charles Desjardins

CEO, President und Direktor

Telefon: 604-808-3156

E-Mail: info@inspiration.energy

Die Canadian Stock Exchange und ihre Regulierungsdienstleister übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieses Dokuments gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind durch diese Warnhinweise sowie durch jene qualifiziert, die in unseren Einreichungen bei SEDAR+ in Kanada (verfügbar unter www.sedarplus.ca) enthalten sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!









