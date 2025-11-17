IRW-News: NatBridge Resources Ltd. : NatBridge Resources startet Tokenisierungs-Genehmigungsprozess für Goldprojekt Cahuilla mit NatGold Digital

IRW-PRESS: NatBridge Resources Ltd. : NatBridge Resources startet Tokenisierungs-Genehmigungsprozess für Goldprojekt Cahuilla mit NatGold Digital

Burnaby, BC - 17. November 2025 / IRW-Press / NatBridge Resources Ltd. (NatBridge oder das Unternehmen) (CSE: NATB | OTCID: NATBF | FWB: GI80) gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung mit NatGold Digital Ltd. (NatGold Digital) getroffen hat, die untertägigen Mineralrechte für die Landparzellen 45 und 46 innerhalb des Goldprojekts Cahuilla in Imperial County (Kalifornien) zu tokenisieren, vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung durch NatGold Digital, der internen Zertifizierung und des Titel-Transfers. Die Transaktion ermöglicht es NatGold Digital, seinen zum Patent angemeldeten digitalen Abbauprozess einzuleiten - der entscheidende erste Schritt in Richtung Umwandlung der Mineralressourcen des Projekts in NatGold-Token.

Nachdem ich jahrzehntelang in der globalen Bergbaubranche gearbeitet habe, einschließlich meiner Tätigkeit als Chief Innovation Officer bei Barrick Gold, habe ich mich darauf konzentriert, wie der digitale Abbau eine komplementäre Alternative zur traditionellen Gewinnung bieten kann - eine, die die Branche stärkt und gleichzeitig die Umweltbelastung verringert. In diesem Zusammenhang stellt die Arbeit von NatBridge mit NatGold Digital einen wichtigen frühen Schritt bei der Anwendung dieser Konzepte dar, indem sie zur natürlichen Entwicklung beiträgt, wie der Sektor den Wert von Gold erkennen und verwirklichen könnte, meinte Michelle Ash, Executive Chair.

Gemäß der am 10. November 2025 unterzeichneten Vereinbarung NatGold Resource Certification & Tokenization Agreement ist NatBridge zum Erhalt von dreiundsiebzig Prozent (73 %) der Bruttoeinnahmen aus dem Tokenverkauf berechtigt, minus einer Marktliquiditätsgebühr von fünfzehn Prozent (15 %) samt verbundenen Netz- und Depotgebühren. Monatliche Ausschüttungen an NatBridge werden den bestehenden Tokenisierungs- und Market-Making-Protokollen von NatGold Digital entsprechend getätigt. NatGold Digital hat seine Absicht erklärt, die Token-Ausgabe am Markt im 1. Quartal 2026 zu beginnen.

Diese Vereinbarung kennzeichnet das erste Projekt, das wir NatGold Digital für die Tokenisierung vorlegen, sagte Stephen Moses, Chief Executive Officer von NatBridge Resources Ltd. Es ist ein wesentlicher Meilenstein auf dem Weg zu unserem Ziel, unsere technisch konformen Goldressourcen als ein Premier NatGold Miner in handelbare Digital-Assets umzuwandeln und Liquidität und langfristigen Wert für Aktionäre zu schaffen.

Basierend auf dem technischen Bericht nach National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) mit dem Titel Amended Technical Report on the Cahuilla Project Gold and Silver Resources, Imperial County, California vom 10. März 2021, der von Steven D Craig, C.P.G., et al. zum Goldprojekt Cahuilla verfasst wurde, umfassen die Parzellen 45 und 46 ungefähr 12.290.139 Tonnen mit einem Gehalt von insgesamt 122.211 Unzen angedeutete Goldressourcen sowie 6.650 Unzen vermutete Goldressourcen bei einem Cutoff-Gehalt von 0,005 oz/Tonne (Tabelle 1).

Tabelle 1. Gesamte Goldressourcen in Parzellen 45 und 46

Cutoff-Gehalt (Au Tonnen Au oz/t Au oz

oz/t)

Angedeutet

0,005 12.290.139 0,011 122.211

Vermutet

0,005 12.290.139 0,012 6.650

Bei Anwendung der Quoten der zum Patent angemeldeten Tokenisierung von NatGold Digital für angedeutete Ressourcen (0,40 von einem NatGold-Token pro Unze/angedeutet und 0,20 pro Unze/vermutet) würde dies etwa 50.214 NatGold-Token bedeuten, wobei die endgültige Anzahl den Protokollen von NatGold Digital für die Tokenisierung unterliegt.

Unsere Zusammenarbeit mit NatBridge ist ein wichtiger Schritt bei der Weiterentwicklung von NatGold Digitals Rahmenwerk zum digitalen Abbau vom Konzept bis zur Anwendung, so Andrés Fernandez Acosta, Chief Executive Officer von NatGold Digital Ltd. Diese Vereinbarung startet den Evaluierungsprozess bezüglich der Qualifikation des Projekts für die Tokenisierung, wobei erwartet wird, dass sie die erste in der NatGold-Tokenisierungs-Queue vor unserer geplanten Token-Ausgabe im 1. Quartal 2026 ist - und dabei ein Modell für zukünftige Goldressourcen-Partnerschaften bildet.

Diese Transaktion erfolgt im Anschluss an den zuvor gemeldeten Vertrag von NatBridge mit Teras Resources Ltd. USA, nach dem NatBridge die Mineralrechte zu denselben Parzellen erworben hat (wie am 21. Oktober 2025 bekannt gegeben). Diesem Vertrag entsprechend wird Teras Resources die letzte Zahlung bei erfolgreichem Abschluss der Ausgabe und des Verkaufs der NatGold-Token erhalten, wobei sich die Einnahmen aus NatGold Digitals Monetarisierung dieser Ressourcen durch sein Rahmenwerk zum digitalen Abbau ableiten werden.

Wie ebenfalls am 21. Oktober 2025 bekannt gegeben, arbeitet NatBridge mit Teras auf die Aushandlung einer Vereinbarung für die zusätzlichen in Phase 2 vertretenen Titel hin. Die Parzellen in Phase 2 umfassen Ressourcen von ungefähr 50.702.466 Tonnen mit einem Gehalt von 596.535 Unzen angedeutetes Gold bei einem Cutoff-Gehalt von 0,005 oz/Tonne.

Die Transaktion stellt die erste Anwendung der zwischen NatBridge und NatGold Digital im Januar 2025 getroffenen Vereinbarung zur gemeinschaftlichen Entwicklung (Collaborative Development Agreement) dar. Diese Vereinbarung gewährt NatBridge die Exklusivrechte, Mineralrecht-Titel für die Bildung der ersten 2,5 Millionen NatGold-Token bereitzustellen. Sie stellt zudem sicher, dass NatBridge fünf Jahre lang vorrangige Versorgungs- und Queuing-Rechte hinsichtlich zur Tokenisierung eingereichter geeigneter Liegenschaften hat.

Vereinbarung zu Marke und Trademark

NatBridge wird 250.000 Stammaktien an NatGold IP Holdings LLC zu einem angenommenen Preis von 0,20 $ pro Aktie im Zusammenhang mit dem fortgesetzten Gebrauch des Unternehmens der markengeschützten Bezeichnung Premier NatGold Miner ausgeben. Die Ausgabe spiegelt die andauernde strategische Koordinierung zwischen den beiden Unternehmen wider und ist von dem Titel-Transfer des Goldprojekts Cahuilla und der hier gemeldeten Tokenisierungs-Vereinbarung getrennt zu sehen. Die Ausgabe der Stammaktien unterliegt der Zustimmung durch die Canadian Securities Exchange und den entsprechenden Auflagen zum Wiederverkauf und wird von einer Haltedauerfrist von vier Monaten und einem Tag abhängig sein.

Qualifizierter Sachverständiger

Lawrence Segerstrom, CPG, Berater von NatBridge und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über NatBridge Resources Ltd.

NatBridge Resources Ltd. (CSE: NATB) (OTCID: NATBF) (FWB: GI80) ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das auch in den USA und Deutschland notiert ist und die Goldressourcenversorgung des revolutionären, zum Patent angemeldeten digitalen Gold-Tokenisierungs-Ökosystems von NatGold Digital anführt. Dieser innovative Ansatz definiert die Wertschöpfung von Gold durch Tokenisierung neu, indem er die physische Förderung - und damit verbundene ökologische, soziale und finanzielle Belastungen - durch einen blockchain-basierten, umweltfreundlichen digitalen Abbauprozess ersetzt. Der Schwerpunkt der Strategie von NatBridge liegt auf der Versorgungsseite des Ökosystems von NatGold Digital. Durch den Erwerb von Goldressourcen, die den Qualifikationskriterien von NatGold Digital entsprechen und die die strengen Token-Zertifizierungsstandards von NatGold Digital erfüllen, positioniert sich NatBridge als Schlüsselfigur in einer Branche, die sich an der Schnittstelle von drei globalen Investmenttrends bewegt: Gold, nachhaltiges Investieren und Tokenisierung realer Vermögenswerte.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.natbridgeresources.com.

Über NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. ist der Entwickler und globale Betreiber des NatGold-Ökosystems - einer bahnbrechenden Plattform, die aufgebaut wurde, um in der Erde vorkommendes Gold in einen vollkommen nachhaltigen, realen Krypto-Rohstoff zu transformieren. Unter Anwendung eines zum Patent angemeldeten digitalen Abbauprozesses wird NatGold zertifizierte NatGold-Ressourcen (Certified NatGold Resources, wie den Richtlinien und Verfahren von NatGold Digital zur Tokenisierung entsprechend definiert) in NatGold-Token umwandeln: nicht verwässernde Digital-Assets, die den beständigen Wert von Gold mit der digitalen Effizienz von Bitcoin kombinieren. Das Resultat ist eine souveräne Fiatgeld-Alternative - entwickelt, um eine globale monetäre Reform zu leiten. Die Tokenisierung wird voraussichtlich im 1. Quartal 2026 beginnen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.natgold.com.

Für das Board,

Stephen Moses, CEO & Director

NatBridge Resources Ltd.

Info@NatBridgeResources.com

+1 (778) 372-9723

Investor Relations

IR@NatBridgeResources.com

+1 (778) 372-9062

Die Canadian Securities Exchange (die CSE) und das Marktregulierungsorgan (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf den Erwerb künftiger Mineralressourcenkonzessionsgebiete, die Fähigkeit zum digitalen Mining von NatGold-Coins, die Rentabilität des NatGold-Tokenisierungs- und Monetarisierungsökosystems sowie Entwicklungspläne, Expansionspläne, Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen und Prognosen für die Zukunft. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die geplanten Aktivitäten von NatBridge, den Erwerb und die Erschließung von Goldressourcen und deren Tokenisierung sowie den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen. Zukunftsgerichtete Aussagen können in der Regel an zukunftsorientierten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, dürften, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von NatBridge Resources wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Unfähigkeit, den Tokenisierungsprozess für qualifizierte Konzessionsgebiete abzuschließen, Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Betrieb der aktuellen oder potenziellen Projekte von NatBridge, die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorations- und Erschließungsaktivitäten, Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen, Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne, zukünftige Edelmetallpreise sowie die Faktoren, die in den Abschnitten zu den Risikofaktoren unseres Geschäfts in den von NatBridge bei SEDAR+ eingereichten erforderlichen Wertpapierunterlagen erörtert werden. Obwohl NatBridge versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Unfähigkeit, die Bedingungen und den entsprechenden Abschluss der Vereinbarung zu vereinbaren, der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen zum Abschluss der hierin genannten Transaktionen, die Fähigkeit, Goldressourcen zu identifizieren und zu erwerben, die den Qualifikationskriterien und Token-Zertifizierungsstandards von NatGold Digital entsprechen, die Wirksamkeit und Einführung digitaler Gold-Tokenisierungsprozesse, technologische Entwicklungen, die Marktnachfrage, zukünftige Edelmetallpreise, regulatorische Änderungen sowie die ökologischen, sozialen und finanziellen Auswirkungen der Nutzung digitaler Miningbetriebe im Vergleich zur traditionellen Gewinnung. Weitere Risiken sind in den Abschnitten zu den Risikofaktoren in den Wertpapierunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ beschrieben.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Punkte zu kommentieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81841

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81841&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA63176A1030

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.