Nvidia: Unterbewertet? Die wichtigsten Punkte vor den Q3-Zahlen

Vor den wichtigen Quartalszahlen am Mittwoch schaut Martin heute ganz genau hin, was Nvidia rund um GTC, AI-Infrastruktur und die aktuelle Bewertung bewegt.

Nvidia - GTC, Data Center & neue Impulse

In der GTC Konferenz gab der KI-Spezialist gibt tiefe Einblicke in seine Plattformstrategie, während die Nachfrage aus den Rechenzentren weiter ungewöhnlich stark bleibt. Warum die neuen Produktlinien und Aussagen des Managements gerade jetzt besonders interessant sind und worauf Analysten achten.

Mehrere Häuser sehen das Potenzial neu verteilt. Warum die Bewertung trotz hoher Erwartungen Spielraum lässt und wie stabil die Wachstumstreiber wirklich sind.

Außerdem: Ein frischer Blick auf Fair Value, Moat und mittelfristige Umsatzentwicklung liefert neue Perspektiven. Welche Annahmen dahinter stehen und warum die Prognosen überraschen.