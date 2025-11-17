Original-Research: 3U HOLDING AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: 3U HOLDING AG - von GSC Research GmbH 17.11.2025 / 17:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GSC Research GmbH zu 3U HOLDING AG Unternehmen: 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902 Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2025 Empfehlung: Kaufen seit: 17.11.2025 Kursziel: 2,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 30.08.2023, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Durchwachsene Neunmonatszahlen Die Zahlen der 3U HOLDING AG zum dritten Quartal 2025 fielen unter den eigenen Erwartungen aus. Zwar entwickelten sich dabei die Segmente ITK und Erneuerbare Energien im Rahmen der Planungen. In dem mit einem Umsatzanteil von gut zwei Dritteln mit Abstand größten Segment SHK schlug sich jedoch die aus den anhaltenden unsicheren politischen und konjunkturellen Rahmenbedingungen resultierende unerwartet starke Markteintrübung in deutlichen Nachfragerückgängen nieder. Hinzu kamen noch die Belastungen durch die Restrukturierungsaufwendungen im Zuge der strategischen Neuausrichtung der SHK-Sparte. Angesichts der anhaltend trüben Branchenaussichten im SHK-Bereich und einer notwendigen Ausweitung der Restrukturierungsmaßnahmen musste der Vorstand seine Guidance für das ablaufende Geschäftsjahr nach unten anpassen. Gleichwohl bleibt er zuversichtlich, mit dem diversifizierten 3U-Geschäftsmodell und der soliden Finanzbasis wieder auf einen nachhaltigen profitablen Wachstumskurs zurückkehren und eine langfristige Wertsteigerungen des Unternehmens realisieren zu können. Neben der Neuausrichtung des SHK-Segments liegt der Fokus dabei unverändert im ITK-Bereich auf der Ausweitung der die Digitalisierung im Mittelstand adressierenden Managed Services sowie im Segment Erneuerbare Energien auf dem weiteren Ausbau der Erzeugerkapazitäten. Dabei stellen sich die Bilanzverhältnisse des 3U-Konzerns mit einer Eigenkapitalquote von 56,4 Prozent und einer Barliquidität von 19,9 Mio. Euro zum 30. September 2025 weiterhin solide dar. Darüber hinaus befinden sich unverändert 8,8 Prozent eigene Aktien mit einem aktuellen Kurswert von 4,2 Mio. Euro im Bestand. Zudem hielt 3U zum Ende des Neunmonatszeitraums eine Position von 363,2 Bitcoin. Bei einem durchschnittlichen Einstandskurs von 74,7 TEUR belief sich das Gesamtinvestment auf 27,1 Mio. Euro, auf Basis einer aktuellen Notierung von rund 81,3 TEUR errechnet sich daraus ein Wertzuwachs von knapp 9 Prozent bzw. 2,4 Mio. Euro auf 29,5 Mio. Euro. Anfallende Wertsteigerungen werden dabei allerdings erst zum Zeitpunkt der Realisation, also eines Verkaufs, buchhalterisch erfasst, bis dahin sind sie somit nur als stille Reserven vorhanden. In den durch deutliche Kursrückgänge der Kryptowährung geprägten letzten Tagen hat 3U die Position weiter um 23,7 auf nunmehr 386,9 Bitcoin ausgebaut. Infolge der mit den Bitcoin-Investments verbundenen weiteren Verschiebung von Barliquidität in die Kryptowährung sowie Darlehensauszahlungen im Zuge des Baufortschritts bei der Repowering-Maßnahme im Windpark Langendorf hat sich die Nettoverschuldung des 3U-Konzerns im dritten Quartal 2025 deutlich um 18,7 Mio. Euro erhöht. Dies führt dazu, dass wir unser auf einer Sum-of-the-Parts-Bewertung basierendes Kursziel auf 2,00 Euro anpassen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass wir im Rahmen unserer Bewertung die Bitcoin nur mit zwei Dritteln der Notierung ansetzen und die im Bau befindlichen fünf neuen WEA in Langendorf mit einer Gesamt-Nennleistung von 31,0 MW bis zur Fertigstellung noch nicht einfließen lassen. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 1,30 Euro beläuft sich die Marktkapitalisierung der 3U HOLDING AG nur auf 47,9 Mio. Euro. Demgegenüber entspricht das bilanzielle Eigenkapital ohne Anteile Dritter zum Ende des Neunmonatszeitraums mit 81,4 Mio. Euro einem Betrag von 2,42 Euro je Aktie im Umlauf. Auch vor diesem Hintergrund erachten wir den 3U-Anteilsschein weiterhin als signifikant unterbewertet. Daher stufen wir die Aktie der Marburger Beteiligungsgesellschaft nach wie vor als "Kauf" vor allem für mittel- bis längerfristig orientierte Anleger ein. 