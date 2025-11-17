Original-Research: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft A...

^ Original-Research: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG - from First Berlin Equity Research GmbH 17.11.2025 / 14:32 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG Company Name: Deutsche Effectenund WechselBeteiligungsgesellschaft AG ISIN: DE0008041005 Reason for the Update research: Recommendation: Buy from: 17.11.2025 Target price: EUR 1.10 Target price on 12-18 months sight of: Last rating change: - Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (ISIN: DE0008041005). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 1.50 to EUR 1.10. Abstract: DEWB has reported its H1 2025 results, which were broadly in line with our expectations. EBIT amounted to EUR-0.2m (FBe: EUR-0.1m; H1/24: EUR0.4m), and the

net result was EUR-0.9m (FBe: EUR-0.7m; H1/24: EUR-0.2m). Liquid assets increased

to EUR1.9m following the successful sale of the LAIC Token 21, which generated cash inflow of about EUR2m and a profit contribution of EUR0.3m. Also, in June 2025 DEWB placed a five-year EUR4m convertible bond (4.5% coupon), which was oversubscribed despite the difficult minibond market. Proceeds were used to repay short-term bank debt, extending the financing profile and reducing dependence on LAIQON shares as collateral. The portfolio value declined moderately to EUR28.8m (YE/24: EUR30.6m), mainly due to the disposal of the LAIC Token 21 holding. The reporting period was characterised by continued weakness in small-cap and fintech valuations but solid operational progress at key holdings - particularly LAIQON and Stableton. Going forward, DEWB aims to further expand its portfolio, with LAIQON as key value driver. However, given the subdued valuation environment and limited scope for profitable exits until year-end, we have adjusted our financial projections to reflect lower potential for other operating income. Our residual income model now yields a lower price target of EUR1.10 (previously EUR1.50), and we maintain our Buy rating (upside: 277%), reflecting the long-term value potential of DEWB's core holdings once market conditions normalise. The reverse stock split approved at the 2025 AGM and expected to be implemented in H2/25 should reopen equity-financing options. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (ISIN: DE0008041005) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 1,50 auf EUR 1,10. Zusammenfassung: DEWB hat seine Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, die weitgehend unseren Erwartungen entsprachen. Das EBIT belief sich auf -EUR0,2

Mio. (FBe: -EUR0,1 Mio.; H1/24: EUR0,4 Mio.), und das Nettoergebnis betrug -EUR0,9

Mio. (FBe: -EUR0,7 Mio.; H1/24: -EUR0,2 Mio.). Die liquiden Mittel stiegen nach dem erfolgreichen Verkauf des LAIC Token 21 auf EUR1,9 Mio., was einen Mittelzufluss von rund EUR2 Mio. und einen Gewinnbeitrag von EUR0,3 Mio. generierte. Außerdem platzierte DEWB im Juni 2025 eine fünfjährige Wandelanleihe im Wert von EUR4 Mio. (4,5 % Kupon), die trotz des schwierigen Minibond-Marktes überzeichnet war. Der Erlös wurde zur Rückzahlung kurzfristiger Bankverbindlichkeiten verwendet, wodurch das Finanzierungsprofil erweitert und die Abhängigkeit von LAIQON-Aktien als Sicherheiten verringert wurde. Der Portfoliowert sank moderat auf EUR28,8 Mio. (YE/24: EUR30,6 Mio.), was hauptsächlich auf die Veräußerung der LAIC Token 21-Beteiligung zurückzuführen ist. Der Berichtszeitraum war geprägt von einer anhaltenden Schwäche der Bewertungen von Small-Cap- und Fintech-Unternehmen, aber soliden operativen Fortschritten bei wichtigen Beteiligungen - insbesondere LAIQON und Stableton. Für die Zukunft strebt DEWB eine weitere Ausweitung seines Portfolios an, wobei LAIQON als wichtiger Werttreiber fungieren soll. Angesichts des gedämpften Bewertungsumfelds und der begrenzten Möglichkeiten für profitable Exits bis zum Jahresende haben wir jedoch unsere Finanzprognosen angepasst, um das geringere Potenzial für sonstige betriebliche Erträge widerzuspiegeln. Unser Residualwertmodell ergibt nun ein niedrigeres Kursziel von EUR1,10 (zuvor EUR1,50), und wir behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 277%), die das langfristige Wertpotenzial der Kernbeteiligungen von DEWB widerspiegelt, sobald sich die Marktbedingungen normalisieren. Die auf der Hauptversammlung 2025 genehmigte und voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2025 umzusetzende Aktienzusammenlegung dürfte erneut Möglichkeiten zur Eigenkapitalfinanzierung eröffnen. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6f01047c948233d6adc64a20c81b1ca2 Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=067bb085-c3b9-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2231100 17.11.2025 CET/CEST °