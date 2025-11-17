Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: Energiekontor AG - from First Berlin Equity Research GmbH 17.11.2025 / 10:37 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Energiekontor AG Company Name: Energiekontor AG ISIN: DE0005313506 Reason for the Update research: Recommendation: Buy from: 17.11.2025 Target price: 93,00 Euro Target price on sight 12 Monate of: Last rating change: 18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 93,00. Zusammenfassung: Energiekontor (EKT) hat ihren Zwischenbericht für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht, der einen qualitativen Überblick über die Geschäftsentwicklung gibt. Derzeit befinden sich 611 MW im Bau oder haben eine Finanzierungszusage erhalten. Diese Rekordzahl liegt 66% über den 368 MW, die Ende 2024 im Bau waren, und deutet auf hohe Gewinne in den Jahren 2026E und 2027E hin. Trotz des sehr starken operativen Geschäfts erreichte der Aktienkurs nach der Gewinnwarnung im Oktober kürzlich ein 5-Jahres-Tief. Die Aktie wird derzeit mit einem Konsensus-KGV von 6 für 2026E gehandelt - eine sehr attraktive Bewertung für ein qualitativ hochwertiges Unternehmen mit ausgezeichneten Aussichten für die kommenden Jahre. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR93. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 176%). First Berlin Equity Research has published a research update on Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 93.00 price target. Abstract: Energiekontor (EKT) has published its interim status report for 9M/25, which gives a qualitative update on business development. Currently, 611 MW are under construction or have a financial close in place. This record number is 66% higher than the 368 MW under construction at the end of 2024 and points to strong earnings in 2026E and 2027E. Despite the very strong operating business, the share price recently hit a 5y low in the aftermath of the October profit warning. The stock is now trading at a 2026E consensus P/E of 6x-a very attractive valuation for a high-quality company with excellent prospects in the coming years. An updated sum-of-the-parts valuation yields an unchanged EUR93 price target. We confirm our Buy recommendation (upside: 176%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=895aff2c0cbbb74a13b74ad9a0fc9966 Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=579ac678-c398-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2230920 17.11.2025 CET/CEST °