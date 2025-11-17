W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Energiekontor AG - from First Berlin Equity Research GmbH

17.11.2025 / 10:37 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Energiekontor AG

     Company Name:            Energiekontor AG
     ISIN:                    DE0005313506

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    17.11.2025
     Target price:            93,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG
(ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal
bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 93,00.

Zusammenfassung:
Energiekontor (EKT) hat ihren Zwischenbericht für die ersten neun Monate des
Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht, der einen qualitativen Überblick über
die Geschäftsentwicklung gibt. Derzeit befinden sich 611 MW im Bau oder
haben eine Finanzierungszusage erhalten. Diese Rekordzahl liegt 66% über den
368 MW, die Ende 2024 im Bau waren, und deutet auf hohe Gewinne in den
Jahren 2026E und 2027E hin. Trotz des sehr starken operativen Geschäfts
erreichte der Aktienkurs nach der Gewinnwarnung im Oktober kürzlich ein
5-Jahres-Tief. Die Aktie wird derzeit mit einem Konsensus-KGV von 6 für
2026E gehandelt - eine sehr attraktive Bewertung für ein qualitativ
hochwertiges Unternehmen mit ausgezeichneten Aussichten für die kommenden
Jahre. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein
unverändertes Kursziel von EUR93. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung
(Aufwärtspotenzial: 176%).


First Berlin Equity Research has published a research update on
Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal
reiterated his BUY rating and maintained his EUR 93.00 price target.

Abstract:
Energiekontor (EKT) has published its interim status report for 9M/25, which
gives a qualitative update on business development. Currently, 611 MW are
under construction or have a financial close in place. This record number is
66% higher than the 368 MW under construction at the end of 2024 and points
to strong earnings in 2026E and 2027E. Despite the very strong operating
business, the share price recently hit a 5y low in the aftermath of the
October profit warning. The stock is now trading at a 2026E consensus P/E of
6x-a very attractive valuation for a high-quality company with excellent
prospects in the coming years. An updated sum-of-the-parts valuation yields
an unchanged EUR93 price target. We confirm our Buy recommendation (upside:
176%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=895aff2c0cbbb74a13b74ad9a0fc9966

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=579ac678-c398-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2230920 17.11.2025 CET/CEST

W​e​r​b​u​n​g ausblenden