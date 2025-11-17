Original-Research: Grand City Properties SA (von First Berlin Equity Research...

^ Original-Research: Grand City Properties SA - from First Berlin Equity Research GmbH 17.11.2025 / 10:40 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Grand City Properties SA Company Name: Grand City Properties SA ISIN: LU0775917882 Reason for the research: Neunmonatsbericht Recommendation: Kaufen from: 17.11.2025 Target price: EUR15 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 15,00. Zusammenfassung: Die Q3-Ergebnisse entsprachen unseren Prognosen und GCP ist auf dem besten Weg, den Mittelpunkt der Guidance für 2025 zu erreichen, die einen FFOPS von EUR1,05 bis EUR1,11 vorsieht (FBe: EUR1,08). Die stabile operative Performance wurde durch ein LFL-Mietwachstum von 3,7% angeführt, was trotz Veräußerungseffekten zu einem Anstieg des AEBITDA um 1% in den ersten neun Monaten führte. Alle wichtigen Regionen trugen zu dieser guten Performance bei. Die anhaltend starke Dynamik im deutschen und Londoner Wohnimmobiliensektor stützt die weiteren organischen Wachstumsaussichten, während das Management den Markt weiterhin nach Möglichkeiten für einen aktiveren Immobilienkauf absucht. Wir behalten unsere Kaufempfehlung für GCP mit einem unveränderten Kursziel von EUR15,00 (Aufwärtspotenzial: 42 %) bei. First Berlin Equity Research has published a research update on Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 15.00 price target. Abstract: Q3 results were in line with our forecasts and have GCP on pace to hit the mid-point of 2025 guidance, which calls for FFOPS of EUR1.05 - EUR1.11 (FBe: EUR1.08) The steady operating performance was spearheaded by 3.7% LFL rental growth, which translated into a 1% rise in 9M AEBITDA, despite disposal effects. All key regions contributed to this good performance. Persistently strong German and London resi dynamics support further organic growth prospects, while management continue to scan the market for opportunities to become a more active property buyer. We remain Buy-rated on GCP with an unchanged EUR15.0 TP (upside: 42%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a7fc7aa28ac3f128f29ee021ad8ef13d Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=ef85d904-c398-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2230938 17.11.2025 CET/CEST °