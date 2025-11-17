W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Grand City Properties SA (von First Berlin Equity Research...

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Grand City Properties SA - from First Berlin Equity
Research GmbH

17.11.2025 / 10:40 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Grand City Properties
SA

     Company Name:                Grand City Properties SA
     ISIN:                        LU0775917882

     Reason for the research:     Neunmonatsbericht
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        17.11.2025
     Target price:                EUR15
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Grand City
Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin
bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 15,00.
Zusammenfassung:
Die Q3-Ergebnisse entsprachen unseren Prognosen und GCP ist auf dem besten
Weg, den Mittelpunkt der Guidance für 2025 zu erreichen, die einen FFOPS von
EUR1,05 bis EUR1,11 vorsieht (FBe: EUR1,08). Die stabile operative Performance
wurde durch ein LFL-Mietwachstum von 3,7% angeführt, was trotz
Veräußerungseffekten zu einem Anstieg des AEBITDA um 1% in den ersten neun
Monaten führte. Alle wichtigen Regionen trugen zu dieser guten Performance
bei. Die anhaltend starke Dynamik im deutschen und Londoner
Wohnimmobiliensektor stützt die weiteren organischen Wachstumsaussichten,
während das Management den Markt weiterhin nach Möglichkeiten für einen
aktiveren Immobilienkauf absucht. Wir behalten unsere Kaufempfehlung für GCP
mit einem unveränderten Kursziel von EUR15,00 (Aufwärtspotenzial: 42 %) bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Grand City
Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his
BUY rating and maintained his EUR 15.00 price target.
Abstract:
Q3 results were in line with our forecasts and have GCP on pace to hit the
mid-point of 2025 guidance, which calls for FFOPS of EUR1.05 - EUR1.11 (FBe:
EUR1.08) The steady operating performance was spearheaded by 3.7% LFL rental
growth, which translated into a 1% rise in 9M AEBITDA, despite disposal
effects. All key regions contributed to this good performance. Persistently
strong German and London resi dynamics support further organic growth
prospects, while management continue to scan the market for opportunities to
become a more active property buyer. We remain
Buy-rated on GCP with an unchanged EUR15.0 TP (upside: 42%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a7fc7aa28ac3f128f29ee021ad8ef13d

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

2230938 17.11.2025 CET/CEST

