W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Lisata Therapeutics Inc (von First Berlin Equity Research ...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Lisata Therapeutics Inc - from First Berlin Equity
Research GmbH

17.11.2025 / 15:19 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Lisata Therapeutics
Inc

     Company Name:                Lisata Therapeutics Inc
     ISIN:                        US1280583022

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              BUY
     from:                        17.11.2025
     Target price:                USD 15
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Lisata
Therapeutics, Inc. (ISIN: US1280583022). Analyst Christian Orquera
reiterated his BUY rating and maintained his USD 15.00 price target.

Abstract:
Lisata reported 9M/25 results slightly ahead of our expectations, chiefly
driven by continued operational discipline and reduced external R&D
spending. OPEX fell 13% YoY to USD 15.2m (FBe: USD 17.0m; 9M/24: USD 17.5m),
reflecting lower manufacturing and CRO costs as earlier-stage studies
concluded and partner-supported trials absorbed more of the R&D burden. Cash
and marketable securities came in at USD 19.0m (FBe: USD 18.5m; FY/24: USD
31.2m), providing a cash runway into Q1/27 (previously: Q4/26).
Operationally, Q3 was marked by further progress across Lisata's certepetide
platform. Encouraging data from the phase 1/2a CENDIFOX trial (n=50)
presented at the AACR Conference on Pancreatic Cancer in Boston provided
meaningful clinical and biological signals, supporting certepetide's
potential to enhance chemotherapy effectiveness and reshape the tumour
microenvironment in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC), one of the
deadliest and most treatment-resistant malignancies. Importantly, these
findings complement and extend the positive data presented earlier in 2025
from the ASCEND and iLSTA studies, together forming a consistent body of
evidence that supports certepetide's potential as a backbone therapy in
multiple stages of PDAC. Lisata also broadened its platform reach through
two strategic preclinical collaborations: (1) a global licence with
Catalent, validating certepetide as a non-cytotoxic ADC payload in a market
projected to exceed USD 25bn by 2030, and (2) an AI-driven alliance with
GATC Health to apply multiomics analysis for pipeline optimisation and new
indication discovery. These achievements confirm our positive view on Lisata
and certepetide. We expect further upcoming milestones to support a
re-rating of the stock. Based on unchanged estimates we reiterate our USD 15
price target and Buy rating (upside: >600%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Lisata Therapeutics,
Inc. (ISIN: US1280583022) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera
bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von USD 15,00.

Zusammenfassung:
Lisata veröffentlichte Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025, die
leicht über unseren Erwartungen lagen, was in erster Linie auf die
anhaltende operative Disziplin und geringere externe F&E-Ausgaben
zurückzuführen ist. Die Betriebskosten sanken im Jahresvergleich um 13 % auf
USD 15,2 Mio. (FBe: USD 17,0 Mio.; 9M/24: USD 17,5 Mio.), was auf niedrigere
Fertigungs- und CRO-Kosten zurückzuführen ist, da Studien in früheren Phasen
abgeschlossen wurden und von Partnern unterstützte Studien einen größeren
Teil der F&E-Last übernommen haben. Die liquiden Mittel und marktfähigen
Wertpapiere beliefen sich auf USD 19,0 Mio. (FBe: USD 18,5 Mio.; GJ/24: USD
31,2 Mio.), was eine Liquiditätsreichweite bis zum 1. Quartal 2027 (zuvor:
4. Quartal 2026) ermöglicht. Operativ war das 3. Quartal durch weitere
Fortschritte bei der Certepetide-Plattform von Lisata gekennzeichnet. Die
vielversprechenden Daten aus der Phase-1/2a-Studie CENDIFOX (n=50), die auf
der AACR-Konferenz zu Bauchspeicheldrüsenkrebs in Boston vorgestellt wurden,
lieferten aussagekräftige klinische und biologische Signale, die das
Potenzial von Certepetide zur Steigerung der Wirksamkeit der Chemotherapie
und zur Umgestaltung der Tumormikroumgebung bei duktalem Adenokarzinom des
Pankreas (PDAC), einer der tödlichsten und behandlungsresistentesten
Krebsarten, untermauern. Wichtig ist, dass diese Ergebnisse die bereits 2025
vorgestellten positiven Daten aus den Studien ASCEND und iLSTA ergänzen und
erweitern und zusammen einen konsistenten Evidenzbestand bilden, der das
Potenzial von Certepetide als Basistherapie in mehreren Stadien des PDAC
untermauert. Lisata erweiterte außerdem die Reichweite seiner Plattform
durch zwei strategische präklinische Kooperationen: (1) eine globale
Lizenzvereinbarung mit Catalent, die Certepetide als nicht-zytotoxische
ADC-Nutzlast in einem Markt validiert, dessen Wert bis 2030 voraussichtlich
USD 25 Mrd. übersteigen wird, und (2) eine KI-gestützte Allianz mit GATC
Health zur Anwendung von Multiomik-Analysen für die Pipeline-Optimierung und
die Erforschung neuer Indikationen. Diese Erfolge bestätigen unsere positive
Einschätzung von Lisata und Certepetide. Wir erwarten weitere Meilensteine,
die eine Neubewertung der Aktie unterstützen werden. Auf der Grundlage
unveränderter Schätzungen bekräftigen wir unser Kursziel von USD 15 und
unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: >600%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=049087b2591d5c848e0bdd703647ba9f

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=a01354b7-c3bf-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2231152 17.11.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lisata Therapeutics

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistikgestern, 20:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden