Original-Research: net digital AG (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: net digital AG - von GBC AG

17.11.2025 / 10:00 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu net digital AG

     Unternehmen:              net digital AG
     ISIN:                     DE000A2BPK34

     Anlass der Studie:        Researchstudie (Anno)
     Empfehlung:               Kaufen
     Kursziel:                 33,50 EUR
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Marcel Goldmann, Cosmin Filker

Dynamische Umsatz- und Ergebnisentwicklung im 1. HJ 2025; Dritte
Guidance-Anhebung stellt starkes profitables Wachstum in Aussicht

Im vergangenen Geschäftsjahr 2024 hat net digital dank der Erweiterung des
Acquirer-Netzwerks und dem starken Wachstum im Telekommunikationsbusiness
einen deutlichen Konzernumsatzanstieg um 11,8% auf 10,96 Mio. EUR (VJ: 9,80
Mio. EUR) erzielt. Die erwirtschafteten, primär zahlungsdienstbezogenen
Konzernumsatzerlöse wurden hauptsächlich vom E-Commerce-Kundenbereich mit
Segmenterlösen in Höhe von 6,98 Mio. EUR (Umsatzanteil: ca. 63,7%) getragen.
Die Umsätze mit Telekommunikationskunden (Carrier- und Reseller) konnten mit
Segmenterlösen von 3,30 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahresniveau
(vergleichbarer Vorjahresumsatz GBCe: ca. 1,60 Mio. EUR) mehr als verdoppelt
werden. Ergebnisseitig wurde bedingt durch verstärkte Wachstumsinvestitionen
ein weitgehend stabiles EBITDA in Höhe von 0,09 Mio. EUR (VJ: 0,23 Mio. EUR)
erzielt.

In den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahres 2025 konnte net
digital seine Konzernumsatzerlöse auf 13,15 Mio. EUR (1. HJ 2024: 5,41 Mio. EUR)
mehr als verdoppeln. Als zentrale Wachstumstreiber hierfür erwiesen sich
v.a. moderne Cloud-, Kommunikations- und Abrechnungsdienste sowie
Serviceaggregation. Unserer Einschätzung nach wurde das Wachstum neben
deutlichen Zuwächsen im Kerngeschäft digitale Zahlungsdienste für
E-Commerce-Kunden v.a. durch besonders starke Umsatzzuwächse im
Telekommunikationsbusiness befeuert (mit Kunden wie bspw. 1&1, Dt. Telekom,
Vodafone oder O2). Entsprechend gehen wir davon aus, dass der
Telko-Konzernumsatzanteil zum Ende des ersten Halbjahres auf geschätzte über
40,0% deutlich angestiegen ist (Telko-Umsatzanteil GJ-Ende 2024: ca. 30,3%).
Parallel zum dynamischen Umsatzwachstum konnte das EBITDA dank stark
einsetzender Skaleneffekte sprunghaft auf 1,31 Mio. EUR (1. HJ 2024: 0,16 Mio.
EUR) zulegen. Gleichzeitig stieg die EBITDA-Marge deutlich überproportional
auf 10,0% (1. HJ 2024: 3,0%) an.

Auch für den weiteren Geschäftsverlauf im aktuellen Geschäftsjahr 2025 ist
das net digital-Management positiv gestimmt. So hat die Gesellschaft Ende
Oktober erneut ihren bisherigen Jahresausblick angehoben. Hiernach erwartet
das Unternehmen nun Umsatzerlöse von 33,0 Mio. EUR bis 35,0 Mio. EUR (zuvor:

23,0 Mio. EUR bis 27,0 Mio. EUR) und ein EBITDA von 3,6 Mio. EUR bis 4,0 Mio. EUR

(zuvor: 2,2 Mio. EUR bis 2,7 Mio. EUR). Die herausgegebene mittelfristige
Guidance sieht ein Umsatzwachstum von 20,0% bis 25,0% und eine EBITDA-Marge
von 10,0% bis 15,0% vor.

Angesichts der starken Halbjahresperformance, die deutlich über unseren
Erwartungen lag, dem äußerst positiven Ausblick und der erfolgreichen
Wachstumsstrategie, haben wir unsere bisherigen Umsatz- und
Ergebnisprognosen signifikant angehoben. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2025
erwarten wir nun, analog zum Ausblick, Umsatzerlöse in Höhe von 34,12 Mio. EUR
(zuvor: 18,01 Mio. EUR) und ein EBITDA von 3,72 Mio. EUR (zuvor: 1,49 Mio. EUR).
Für das darauffolgende Geschäftsjahr 2026 rechnen wir im Einklang mit der
mittelfristigen Guidance mit einem Umsatz von 41,52 Mio. EUR (zuvor: 22,29
Mio. EUR) und einem EBITDA von 4,69 Mio. EUR (zuvor: 2,52 Mio. EUR). Für
Geschäftsjahr 2027, welches wir erstmals in unsere Detailschätzperiode
aufgenommen haben, prognostizieren wir einen weiteren deutlichen Umsatz- und
EBITDA-Anstieg auf dann 50,20 Mio. EUR bzw. 5,97 Mio. EUR. Entsprechend rechnen
wir basierend auf erwarteten Skaleneffekten mit einem sukzessiven Anstieg
der EBITDA-Marge von 10,9% (GJ 2025) auf 11,9% (GJ 2027).

Als wesentliche Hauptwachstumstreiber sollten sich der weitere Ausbau des
Zahlungsdienstebusiness mit primär E-Commerce-Kunden und das Mobilfunk- und
Festnetzdienstegeschäft mit Telekommunikationskunden erweisen. Insbesondere
die Transformation der Kernsparte zur PayFac-Gesellschaft sollte das
Neukundengeschäft mit Onlinekunden im Paymentbusiness zukünftig deutlich
ankurbeln können. Daneben gehen wir auch davon aus, dass der neue
PayFac-Status zukünftig durch eine erwartete stärkere internationale
Skalierung des Stammgeschäfts und Erweiterung des Leistungsportfolios das
künftige Wachstum im Paymentbusiness zusätzlich deutlich voranbringen wird.

Das von uns erwartete dynamische Wachstum im Telko-Business in den kommenden
Geschäftsjahren sollte primär durch den weiteren Ausbau der Partnerschaften
mit nationalen und internationalen Telekommunikationsanbietern rund um
digitale Mehrwertdienste, Kommunikations-/Messaging-Dienste und
Zahlungsdienste gelingen. Nach der abgeschlossenen Migration der
1&1-Mobilfunkkunden (rund 12,0 Mio. Kunden migriert vom vormals
Telefonica/O2-
zum Vodafone/1&1-Mobilfunknetz) auf das eigene 5G-Mobilfunknetz und der
damit verbundenen Payment-Plattform, welche von der net digital-Tochter MBE
betrieben wird, rechnen wir ab dem kommenden Geschäftsjahr im Telko-Bereich
mit deutlich höheren Umsatzerlösen aufgrund der dann ganzjährigen
(möglichen) Abwicklung von verschiedenen Zahlungsdiensten und hierzu
ergänzenden Services über die net digital-Plattform bedingt durch die
vollständige Präsenz des gesamten 1&1-Mobilfunkkundenstamms (inkl.
gewonnener Neukunden) im eigenen 1&1-Mobilfunknetz.

Auch hinsichtlich der weiteren vorhandenen Telko-Kunden der Gesellschaft,
z.B. Vodafone, Dt. Telekom oder O2, rechnen wir im aktuellen Geschäftsjahr
und in den Folgejahren mit einem dynamischen Wachstum aufgrund des von uns
erwarteten sukzessiven Rollouts von v.a. bestehenden und neuen
Kommunikations- und Abrechnungsdiensten bei diesen Mobilfunkern bzw.
Netzbetreibern. Deutliches Wachstumspotenzial sollte sich dabei v.a. aus der
geplanten Einführung des künftigen mobilen Abrechnens von traditionellen
physischen Gütern von Endverbraucher über die eigene Handyrechnung ergeben.

Darüber hinaus erwarten wir auch bei den KI-Geschäftsaktivitäten mit
(sonstigen) Kundengruppen außerhalb des Payment- und Telko-Sektors zukünftig
weiteres signifikantes Wachstum aufgrund der anhaltenden Investitionen in
diesem Bereich und der sukzessiven Skalierung der KI-Lösungen bei den
verschiedenen Firmenkunden. Neben der Unterstützung der Kernsegmente mit
modernen KI-Technologien (u.a. bei der Kundengewinnung mit kombinierten
Diensten), sollten hierdurch auch langfristig wesentliche neue Umsatzquellen
erschlossen werden können.

Auf Basis unserer deutlich angehobenen Umsatz- und Ergebnisprognosen für das
aktuelle Geschäftsjahr und auch für die Folgejahre haben wir ebenfalls unser
bisheriges Kursziel signifikant auf 33,50 EUR (zuvor: 15,50 EUR) je Aktie
erhöht. Zudem hat sich auch der erstmalige Einbezug der Prognosen des
Geschäftsjahres 2027 in unseres detaillierte Schätzperiode kurszielerhöhend
ausgewirkt, da dies zu einer erhöhten Ausgangsbasis für die Schätzungen der
Folgeperioden geführt hat. Angesichts des aktuellen Kursniveaus vergeben wir
damit aufgrund des deutlichen Kurspotenzial weiterhin das Rating "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c271c0cdac30e7f6e6149cf7d93d26a9

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 17.11.2025 (9:02 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 17.11.2025 (10:00 Uhr)

