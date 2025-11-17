Original-Research: The Platform Group AG (von First Berlin Equity Research Gm...

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: The Platform Group AG - from First Berlin Equity Research
17.11.2025 / 09:05 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to The Platform Group AG

     Company Name:                The Platform Group AG
     ISIN:                        DE000A2QEFA1

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     from:                        17.11.2025
     Target price:                20,00 Euro
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Alexander Rihane

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu The Platform Group
AG (ISIN: DE000A2QEFA1) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane bestätigt
seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 20,00.

Zusammenfassung:
The Platform Group hat ihre Vision für das Jahr 2030 bekannt gegeben und
damit erstmals ihre langfristigen Ziele für den Zeitraum nach 2026
vorgestellt (Prognose für 2026: Umsatz > EUR1 Mrd.; AEBITDA-Marge: 7% - 8%).
Das Unternehmen plant, seinen Umsatz bis 2030 auf EUR3 Mrd. zu steigern
(Umsatz 2024: EUR525 Mio.), was einer durchschnittlichen jährlichen
Wachstumsrate (CAGR) von ~34% über einen Zeitraum von sechs Jahren
(2025-2030) entspricht. TPG erwartet für den Zeitraum von 2026 bis 2030 ein
Verhältnis von etwa 45% zu 55% zwischen organischem und anorganischem
Umsatzwachstum. Ein weiterer Teil der Vision 2030 sieht vor, dass TPG bis
2030 eine AEBITDA-Marge von über 10% erreicht (AEBITDA-Marge 2024: 6,3%).
Diese Margenverbesserung soll durch eine Kombination aus
Kostensenkungsmaßnahmen, einer stärkeren Kostenweitergabe an Partner und der
schrittweisen Einstellung von Niedrigpreisartikeln erreicht werden. Obwohl
TPG seine Prognosen bisher immer erfüllt oder übertroffen hat, haben wir
unsere Schätzungen vorerst vorsichtshalber unverändert gelassen. Denn immer
größere M&A-Transaktionen können unvorhergesehene Herausforderungen mit sich
bringen und die Expansionspläne von TPG durchkreuzen. Sollte TPG seine
Vision für 2030 erfolgreich umsetzen können, sind unsere Schätzungen viel zu
konservativ. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel
von EUR20 (Aufwärtspotenzial: 143%). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on The Platform
Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1). Analyst Alexander Rihane reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 20.00 price target.

Abstract:
The Platform group has announced its vision for the year 2030, giving us a
first glimpse of its long-term goals post-2026 (2026 guidance: revenue of
>EUR1bn; AEBITDA margin: 7% - 8%). The company plans to grow sales to EUR3bn by
2030 (2024 revenue: EUR525m), which corresponds to a 6-year (2025 - 2030) CAGR
of ~34%. TPG expects a roughly 45%/55% split between organic and inorganic
sales growth from 2026 to 2030. Another part of vision 2030 sees TPG
achieving an AEBITDA margin north of 10% by 2030 (2024 AEBITDA margin:
6.3%). This margin improvement is to be achieved via a mix of cost cutting
measures, passing on more costs to partners, and phasing out low-cost items.
While TPG has always delivered on, or exceeded its guidance so far, we have
cautiously left our estimates unchanged for the time being. This is because
increasingly large M&A deals can bring with them unforeseen challenges and
throw a wrench in TPG's expansion plans. If TPG is able to successfully
implement its 2030 vision, then our estimates are far too conservative. An
updated DCF model yields an unchanged price target of EUR20 (upside: 143%). We
maintain our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e3b92f96e08b725c4888b6c60a88ad76

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
View original content:
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=14859e8d-c38b-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en

