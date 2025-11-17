SFC Energy - Angeschlagen!
HSBC · Uhr
Angeschlagen!
Die SFC-Aktie steht derzeit unter Druck. Charttechnisch hat die aktuelle Schwächephase sehr wichtige Implikationen. Das Tief der vergangenen Woche (13,28 EUR) ist bspw. gleichbedeutend mit dem niedrigsten Stand seit 2020. Damit müssen Anlegerinnen und Anleger die Kursentwicklung der letzten Jahre als klassische Topformation interpretieren (siehe Chart). Verschiedene Indikatoren untermauern die aktuelle Schlagseite. Hervorheben möchten wir das „bullish failure“ im Verlauf des MACD. Statt ein neues Einstiegssignal zu generieren, ist der Trendfolger an seiner Signallinie abgeprallt und hat wieder nach Süden abgedreht. In der Vergangenheit war das oftmals ein Indiz, dass noch ein weiterer Abwärtsimpuls folgt. Darüber hinaus mahnt unser wöchentliches Multifaktormodell zur Vorsicht. Die Tiefpunkte vom Herbst 2020 bei 11,93/11,87 EUR markieren dabei die nächsten wichtigen Unterstützungen. Um die beschriebene Topformation zu negieren, müsste die SFC-Aktie indes möglichst zeitnah die horizontalen Barrieren bei rund 16 EUR zurückerobern. Entsprechend können Anlegerinnen und Anleger dieses Level zur Risikobegrenzung heranziehen.
SFC Energy (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart SFC Energy
Quelle: LSEG, tradesignal²
