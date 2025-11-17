W​e​r​b​u​n​g ausblenden
SFC Energy - Angeschlagen!

Uhr
Wasserstoff
HSBC Daily Trading

Angeschlagen!

Die SFC-Aktie steht derzeit unter Druck. Charttechnisch hat die aktuelle Schwächephase sehr wichtige Implikationen. Das Tief der vergangenen Woche (13,28 EUR) ist bspw. gleichbedeutend mit dem niedrigsten Stand seit 2020. Damit müssen Anlegerinnen und Anleger die Kursentwicklung der letzten Jahre als klassische Topformation interpretieren (siehe Chart). Verschiedene Indikatoren untermauern die aktuelle Schlagseite. Hervorheben möchten wir das „bullish failure“ im Verlauf des MACD. Statt ein neues Einstiegssignal zu generieren, ist der Trendfolger an seiner Signallinie abgeprallt und hat wieder nach Süden abgedreht. In der Vergangenheit war das oftmals ein Indiz, dass noch ein weiterer Abwärtsimpuls folgt. Darüber hinaus mahnt unser wöchentliches Multifaktormodell zur Vorsicht. Die Tiefpunkte vom Herbst 2020 bei 11,93/11,87 EUR markieren dabei die nächsten wichtigen Unterstützungen. Um die beschriebene Topformation zu negieren, müsste die SFC-Aktie indes möglichst zeitnah die horizontalen Barrieren bei rund 16 EUR zurückerobern. Entsprechend können Anlegerinnen und Anleger dieses Level zur Risikobegrenzung heranziehen.

SFC Energy (Weekly)

Chart SFC Energy
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart SFC Energy

Chart SFC Energy
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

