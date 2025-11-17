SPORT: Deutschland für Fußball-WM 2026 qualifiziert
dpa-AFX · Uhr
LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Fußball-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die WM 2026 geschafft. Durch das 6:0 gegen die Slowakei in Leipzig sicherte sich die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann die Teilnahme an der Endrunde im kommenden Sommer in den USA, Mexiko und Kanada./aer/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
LBBW Produkt Basiswert-NewsIm Überblick: Beliebte Aktien-/Index-Anleihen der LBBW
gnubreWheute, 11:20 Uhr · Landesbank Baden-Württemberg
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistikgestern, 20:00 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungEin Rohstoff mit Momentum: Warum sich hier eine Trading-Chance aufbaut14. Nov. · onvista
Kolumne von Stefan RißeIst Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht08. Nov. · Acatis