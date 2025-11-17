W​e​r​b​u​n​g ausblenden

SPORT: Deutschland für Fußball-WM 2026 qualifiziert

dpa-AFX · Uhr
LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Fußball-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die WM 2026 geschafft. Durch das 6:0 gegen die Slowakei in Leipzig sicherte sich die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann die Teilnahme an der Endrunde im kommenden Sommer in den USA, Mexiko und Kanada./aer/DP/he

