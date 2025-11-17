W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Trump will Saudi-Arabien F-35-Kampfjets verkaufen

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA wollen Kampfflugzeuge vom Typ F-35 an Saudi-Arabien verkaufen. Das sagte Präsident Donald Trump am Tag vor einem erwarteten Besuch des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Washington./cmy/DP/he

