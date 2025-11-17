Trump will Saudi-Arabien F-35-Kampfjets verkaufen
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA wollen Kampfflugzeuge vom Typ F-35 an Saudi-Arabien verkaufen. Das sagte Präsident Donald Trump am Tag vor einem erwarteten Besuch des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Washington./cmy/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistikgestern, 20:00 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungEin Rohstoff mit Momentum: Warum sich hier eine Trading-Chance aufbaut14. Nov. · onvista
Kolumne von Stefan RißeIst Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht08. Nov. · Acatis