Vorbörsliche Gewinne abgegeben | Google und Apple im Fokus
// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //
► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
Die Futures waren einige Stunden vor Handelsstart stark im Plus, haben die gesamten Gewinne vor dem Start abgegeben. Seit Anfang September ging es an einem Montag im Nasdaq 100 zumeist bergauf. Wer nur an dem Tag in dem Index investiert war, blickt seit Anfang September auf eine Performance von 11%. Die Aktien von Google stehen weiterhin im Fokus. Berkshire Hathaway hat während des dritten Quartals eine rund $4 Mrd. Beteiligung aufgebaut. Bill Ackman von Pershing Square hat 6,3 Millionen Aktien in den Alphabet Class C-Aktien gehalten, und die Anteile an den Alphabet Class-A Aktien von 5,4 auf 4,8 Millionen gesenkt. Diese Woche soll Gemini 3 von Google an den Start gehen. Einige glauben, dass man damit OpenAI und Anthropic überholen wird. Dass Donald Trump die Zölle auf diverse Nahrungsmittel senken wird, könnte den Aktien der Restaurant- und Getränke-Bereich zugutekommen. Barron’s nennt Starbucks, Chipotle, Cheesecake Factory und Keurig Dr. Pepper als Gewinner. Aramark ist auf den Betrieb von Cafeterias und Lebensmittel für Restaurants und im Unterhaltungsbereich etabliert. Die Aktie ist nach verfehlten Zahlen und Aussichten unter Druck.
00:00 Intro
01:05 Überblick Marktlage | NVIDIA | Einzelhandel
05:11 Zinssenkung | Reden Notenbänker | Anleihenmarkt
08:55 13F Filings: Berkshire Hethaway Beteiligung an Google
10:22 Meldungen: Google | Meta | Apple | Amazon
14:48 13F Filings: Berkshire Hethaway | Pershing Square | Appaloosa
17:25 Trump will Zölle auf Nahrungsmittel senken | Reaktionen
19:10 Meldungen: Starbucks | Goldman Sachs | Berrick Mining
21:03 Ausblick diese Woche
21:53 Aramark
22:21 Analysten: Alibaba | CrowdStrike | Palo Alto Networks u.v.m.
#finanzmarkt #eröffnungsglocke
► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/
► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP
► Website: https://www.markuskoch.de/
► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum
*Werbung
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–