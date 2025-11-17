Vorbörsliche Gewinne abgegeben | Google und Apple im Fokus

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die Futures waren einige Stunden vor Handelsstart stark im Plus, haben die gesamten Gewinne vor dem Start abgegeben. Seit Anfang September ging es an einem Montag im Nasdaq 100 zumeist bergauf. Wer nur an dem Tag in dem Index investiert war, blickt seit Anfang September auf eine Performance von 11%. Die Aktien von Google stehen weiterhin im Fokus. Berkshire Hathaway hat während des dritten Quartals eine rund $4 Mrd. Beteiligung aufgebaut. Bill Ackman von Pershing Square hat 6,3 Millionen Aktien in den Alphabet Class C-Aktien gehalten, und die Anteile an den Alphabet Class-A Aktien von 5,4 auf 4,8 Millionen gesenkt. Diese Woche soll Gemini 3 von Google an den Start gehen. Einige glauben, dass man damit OpenAI und Anthropic überholen wird. Dass Donald Trump die Zölle auf diverse Nahrungsmittel senken wird, könnte den Aktien der Restaurant- und Getränke-Bereich zugutekommen. Barron’s nennt Starbucks, Chipotle, Cheesecake Factory und Keurig Dr. Pepper als Gewinner. Aramark ist auf den Betrieb von Cafeterias und Lebensmittel für Restaurants und im Unterhaltungsbereich etabliert. Die Aktie ist nach verfehlten Zahlen und Aussichten unter Druck.



00:00 Intro

01:05 Überblick Marktlage | NVIDIA | Einzelhandel

05:11 Zinssenkung | Reden Notenbänker | Anleihenmarkt

08:55 13F Filings: Berkshire Hethaway Beteiligung an Google

10:22 Meldungen: Google | Meta | Apple | Amazon

14:48 13F Filings: Berkshire Hethaway | Pershing Square | Appaloosa

17:25 Trump will Zölle auf Nahrungsmittel senken | Reaktionen

19:10 Meldungen: Starbucks | Goldman Sachs | Berrick Mining

21:03 Ausblick diese Woche

21:53 Aramark

22:21 Analysten: Alibaba | CrowdStrike | Palo Alto Networks u.v.m.



