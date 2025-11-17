Märkte heute
Warren Buffet sorgt für Gesprächsstoff – Oracle und Heidelberg Materials im Fokus
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Nagarro, Suss Microtec, Kion, Heidelberg Materials, Quantum Computing, Home Depot, Lockheed Martin, Starbucks, Nike, Oracle, Alphabet.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Heidelberg Materials – Barclays setzt ein Ausrufezeichen
Barclays hebt das Rating und sieht deutlich mehr Potenzial als der Markt – dazu spannende Hinweise, warum die ETS-Reform die Branche neu sortieren könnte.
Oracle – massive Verschuldung trifft auf wachsende KI-Ambitionen
Oracle plant weitere Milliarden für seine Infrastrukturstrategie. Was das für die Kreditqualität, die Bilanz und die Reaktion des Marktes bedeutet.
Alphabet – neue Milliardenpläne und ein stiller Großinvestor
Google kündigt große Infrastrukturprojekte an, und parallel taucht eine beachtliche Beteiligung auf, die für Gesprächsstoff sorgt.
