Warren Buffet sorgt für Gesprächsstoff – Oracle und Heidelberg Materials im Fokus

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Nagarro, Suss Microtec, Kion, Heidelberg Materials, Quantum Computing, Home Depot, Lockheed Martin, Starbucks, Nike, Oracle, Alphabet.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Heidelberg Materials – Barclays setzt ein Ausrufezeichen

Barclays hebt das Rating und sieht deutlich mehr Potenzial als der Markt – dazu spannende Hinweise, warum die ETS-Reform die Branche neu sortieren könnte. 

Oracle – massive Verschuldung trifft auf wachsende KI-Ambitionen

Oracle plant weitere Milliarden für seine Infrastrukturstrategie. Was das für die Kreditqualität, die Bilanz und die Reaktion des Marktes bedeutet. 

Alphabet – neue Milliardenpläne und ein stiller Großinvestor

Google kündigt große Infrastrukturprojekte an, und parallel taucht eine beachtliche Beteiligung auf, die für Gesprächsstoff sorgt.  

