W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Zwei Tote nach russischer Drohnenattacke in Ostukraine

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NIKOPOL (dpa-AFX) - Zwei Menschen sind in der Stadt Nikopol im ostukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk nach Behördenangaben bei einem russischen Drohnenangriff getötet worden. Ums Leben kamen demnach eine 76-Jährige und ein 51 Jahre alter Mann. Eine weitere Frau sei verletzt worden, schrieb der geschäftsführende Gouverneur der Region, Wladyslaw Hajwanenko, bei Telegram. Die Attacke erfolgte demnach tagsüber. Es gebe Schäden an mehreren Gebäuden.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen die russische Invasion./ksr/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Handelskonflikt
Trump nimmt Zölle auf Bananen, Rindfleisch und Kaffee zurückgestern, 17:16 Uhr · dpa-AFX
Trump nimmt Zölle auf Bananen, Rindfleisch und Kaffee zurück
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistikgestern, 20:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden