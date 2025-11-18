AkzoNobel und Axalta schmieden neuen Farben-Giganten

Der für seine Dulux-Farben bekannte niederländische Farbenhersteller AkzoNobel will den US-Rivalen Axalta Coating Systems schlucken.

Durch die Fusion entstehe ein Unternehmen mit einem Wert von 25 Milliarden Dollar, teilte AkzoNobel am Dienstag mit. An dem neu geschmiedeten Konzern sollen die AkzoNobel-Aktionäre 55 Prozent halten, die Axalta-Investoren 45 Prozent. "Durch diesen Zusammenschluss können wir unsere Wachstumsambitionen beschleunigen, da wir sich hervorragend ergänzende Technologien zusammenführen", erklärte Akzo-Chef Greg Poux-Guillaume.

Unter seiner Führung soll der Farben-Gigant mit Hauptsitzen in Amsterdam und Philadelphia einen Jahresumsatz von 17 Milliarden Dollar erreichen und ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) von 3,3 Milliarden Dollar. Zudem sollen jährliche Kosteneinsparungen von 600 Millionen Dollar erzielt werden. 90 Prozent davon sollen in den ersten drei Jahren nach Abschluss der Transaktion realisiert werden.

Die Aktie soll zunächst an den Börsenplätzen in Amsterdam und New York gelistet sein, bevor eine einzige Notierung an der New Yorker Börse angestrebt wird. Der Abschluss der Fusion wird für Ende 2026 bis Anfang 2027 angepeilt.