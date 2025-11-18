ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt RTL auf 'Market-Perform' - Ziel 31 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Quartalszahlen stünden unter dem Eindruck weiter verschlechterter Werbemärkte, schrieb Annick Maas am Dienstag. Die Prognosesenkung komme nach dem jüngsten Cut von Ströer nicht überraschend./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:43 / UTC
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
