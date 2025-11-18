ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fraport auf 'Neutral' - Ziel 77 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Neutral" belassen. Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell am Montagabend an die Quartalszahlen der Vorwoche an. Ihre operative Ergebnisschätzung steigt dabei minimal./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
AKTIE IM FOKUS: Fraport-Gewinnmitnahmen - Goldman streicht jahrelange Empfehlungheute, 08:26 Uhr · dpa-AFX
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Fraport auf 'Neutral' - Ziel runter auf 86 Euroheute, 08:50 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Chartzeit EilmeldungEin Rohstoff mit Momentum: Warum sich hier eine Trading-Chance aufbaut14. Nov. · onvista
Kolumne von Stefan RißeIst Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht08. Nov. · Acatis