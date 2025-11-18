W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 2250,0 Euro

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Der Mittelpunkt der neuen Prognosespanne für das operative Ergebnis (Ebita) 2030 liege um etwa 18 Prozent über dem Konsens, schrieb David Perry am Dienstag nach der Meldung vom Kapitalmarkttag der Düsseldorfer. Die Anlagestory von Rheinmetall sei zwar recht einzigartig, aber dieses Signal dürfte auch die Rüstungskonkurrenz mitziehen. Perry verwies dabei auf die deutliche Kurskorrektur seit Ende September./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 09:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 09:35 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall
JP Morgan
J
JPMORGAN

Das könnte dich auch interessieren

Düsseldorfer Rüstungskonzern
Rheinmetall steckt sich neue Ziele - Mehr Umsatz und Gewinnheute, 10:03 Uhr · Reuters
Rheinmetall steckt sich neue Ziele - Mehr Umsatz und Gewinn
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden