W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: RBC belässt ABB auf 'Sector Perform' - Ziel 54 Franken

dpa-AFX · Uhr
E-Mobilität
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Sector Perform" belassen. Vor dem Start des Kapitalmarkttages habe der Industrie- und Robotikkonzern neue langfristige Finanzziele bekannt gegeben, schrieb Sebastian Kuenne am Dienstag. Die neuen Margenziele für das operative Ergebnis (Ebita) hätten dabei seine Erwartungen übertroffen. In der Mitte der Spanne seien sie um 100 Basispunkte höher und lägen zudem über dem just erreichten Niveau von Schneider und deutlich über dem von Siemens./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:18 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:18 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Euro/Schweizer Franken
ABB
ABB Ltd. ADR

Das könnte dich auch interessieren

Elektrotechnikkonzern
ABB schraubt Gewinnziel hochheute, 08:12 Uhr · Reuters
ABB schraubt Gewinnziel hoch
ABB setzt sich ehrgeizigeres Margenzielheute, 08:31 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden