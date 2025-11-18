ANALYSE-FLASH: RBC startet MTU mit 'Sector Perform' - Ziel 360 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von MTU beim Kursziel von 360 Euro mit "Sector Perform" aufgenommen. Der Triebwerksbauer habe eine attraktive Positionierung im Geschäft mit Flugzeug-Erstausrüstern und sei außerdem stark in der Wartungsnische stationiert, schrieb Mark Fielding in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Die Papiere seien vor diesem Hintergrund aber fair bewertet./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 23:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:45 / EDT
