ANALYSE-FLASH: UBS belässt RTL nach gesenktem Jahresausblick auf 'Neutral'

dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat RTL Group nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal und gesenktem Jahresausblick mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Adam Berlin stellte die Anleger am Dienstagmorgen auf eine negative Kursreaktion ein. Die Werbetrends dürften im zweiten Halbjahr schwach ausfallen, und die neue Prognose für das operative Ergebnis (Ebita) für 2025 deute auf eine Abwärtskorrektur der Konsensschätzung im mittleren einstelligen Prozentbereich hin, schrieb er./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

