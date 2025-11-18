W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 39 Euro

dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Suss Microtec nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen Prognosen für Umsatz, Bruttomarge und operativer Marge für 2030 lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Madeleine Jenkins am Montagabend. Der Markt werde sich nun vorwiegend auf die kurzfristige operative Umsetzung konzentrieren. Was das angehe, seien die Zahlen aus ihrer Sicht weitgehend risikofrei. Suss sei gut positioniert, um von den Kapazitätserweiterungen zu profitieren./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 17:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

