Barrick Mining - Bodenbildung: Die Zweite!
HSBC · Uhr
Bodenbildung: Die Zweite!
Den Spurt über den Kreuzwiderstand bei 20 USD und die damit verbundene Bodenbildung der letzten drei Jahre haben wir an dieser Stelle mehrfach besprochen. Aus diesem Befreiungsschlag hat die Barrick-Aktie inzwischen lehrbuchmäßig Kapital geschlagen. Für die weitere Kursentwicklung spielt nun der Anstieg über das Hoch von 2020 bei 30,60 USD eine entscheidende Rolle. Einerseits sorgt die Bewegung für den höchsten Stand seit dem Jahr 2013, andererseits geht damit die Komplettierung der noch viel größeren Bodenbildung der letzten 13 Jahre einher (siehe Chart). Langfristig lässt sich das Anschlusspotenzial aus der riesigen, unteren Umkehr auf rund 25 USD veranschlagen, sodass perspektivisch sogar der historische Rekordstand von 2011 bei 54,84 USD wieder auf die Agenda rückt. Auf dem Weg in diese Region definieren die horizontalen Barrieren bei knapp 42 USD ein wichtiges Etappenziel. Aber auch unter dem Blickwinkel eines aktiven Money Managements liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Hilfestellung: Das 2020er-Hoch bei 30,60 USD – gleichzeitig die Nackenlinie der großen Bodenbildung – dient zukünftig als eine erste Unterstützung. Die Hochs bei 26 USD bilden eine weitere.
Barrick Mining (Quarterly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Barrick Mining
Quelle: LSEG, tradesignal²
