Barrick Mining - Bodenbildung: Die Zweite!

Den Spurt über den Kreuzwiderstand bei 20 USD und die damit verbundene Bodenbildung der letzten drei Jahre haben wir an dieser Stelle mehrfach besprochen. Aus diesem Befreiungsschlag hat die Barrick-Aktie inzwischen lehrbuchmäßig Kapital geschlagen. Für die weitere Kursentwicklung spielt nun der Anstieg über das Hoch von 2020 bei 30,60 USD eine entscheidende Rolle. Einerseits sorgt die Bewegung für den höchsten Stand seit dem Jahr 2013, andererseits geht damit die Komplettierung der noch viel größeren Bodenbildung der letzten 13 Jahre einher (siehe Chart). Langfristig lässt sich das Anschlusspotenzial aus der riesigen, unteren Umkehr auf rund 25 USD veranschlagen, sodass perspektivisch sogar der historische Rekordstand von 2011 bei 54,84 USD wieder auf die Agenda rückt. Auf dem Weg in diese Region definieren die horizontalen Barrieren bei knapp 42 USD ein wichtiges Etappenziel. Aber auch unter dem Blickwinkel eines aktiven Money Managements liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Hilfestellung: Das 2020er-Hoch bei 30,60 USD – gleichzeitig die Nackenlinie der großen Bodenbildung – dient zukünftig als eine erste Unterstützung. Die Hochs bei 26 USD bilden eine weitere.

Barrick Mining (Quarterly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Barrick Mining

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.