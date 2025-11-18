Börsen unter Druck: Nervosität vor US-Daten und Tech-Zahlen

Nach schwachen Vorgaben aus den USA und deutlichen Verlusten in Asien starten Europas Börsen mit klarer Schwäche in den Dienstag. Vor allem die Technologiewerte geraten unter Druck, da sich Anleger vor den Nvidia-Zahlen am Mittwoch und dem US-Arbeitsmarktbericht am Donnerstag vorsichtiger zeigen.

Makroökonomischer Überblick:

Mit dem Ende des US-Government-Shutdown kehren wichtige Konjunkturdaten zurück. Heute stehen die Im- und Exportpreise sowie der NAHB-Hausmarktindex auf der Agenda, während die Märkte die jüngste Überraschung verdauen: Der Empire-State-Index sprang im November auf 18,7 Punkte. Der höchste Wert seit einem Jahr. Die robuste Industrieaktivität und steigende Beschäftigung dämpfen Hoffnungen auf eine schnelle Zinssenkung der Fed im Dezember.

Im Fokus:

ABB: Auf dem Kapitalmarkttag erhöhte der Konzern seine Margenziele deutlich. Die operative EBITA-Marge soll künftig zwischen 18 und 22 Prozent liegen, nach zuvor 16 bis 19 Prozent. Das Umsatzwachstumsziel bleibt unverändert, ebenso die Strategie für Akquisitionen. Trotz der ambitionierten Vorgaben zeigt sich die Aktie vorbörslich schwächer. Ein Hinweis auf Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Lauf.

Auch die Deutsche Bank sorgt für Schlagzeilen. Das Institut will bis 2028 die Rendite auf das materielle Eigenkapital auf über 13 Prozent steigern und die Kostenquote unter 60 Prozent drücken. Zudem sollen die Erträge um fünf Milliarden Euro wachsen. Anleger reagieren jedoch verhalten, die Aktie notiert im Minus.

