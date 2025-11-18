DAX® - Kernunterstützungen unter Druck

Der erneute Rückfall unter die 50-Tage-Linie (akt. bei 23.992 Punkten) bzw. unter den kurzfristigen Abwärtstrend (akt. bei 23.946 Punkten) vom vergangenen Freitag war ein echter Wirkungstreffer, der beim DAX® auch zu Wochenbeginn noch nachwirkte. So mussten die deutschen Standardwerte erneut Federn lassen. In der Konsequenz sollten Anlegerinnen und Anleger das Tief vom Freitag (23.609 Punkte) bzw. den Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 23.441 Punkten) im Hinterkopf behalten. Gerade die langfristige Glättung stellt den Auftakt zum elementar wichtigen Haltebereich bei rund 23.300 Punkten dar. Hier hat der DAX® in den letzten Monaten nicht nur immer wieder wichtige Lows ausgebildet, sondern die Marke definiert auch das untere Ende der vieldiskutierten Schiebezone zwischen 24.700/24.600 Punkten und besagten 23.300 Punkten. Vor diesem Hintergrund dürfte einem Ausbruch aus der Tradingrange der Charakter einer mittelfristigen Weichenstellung gleichkommen. Im Ausbruchsfall ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 1.300 Punkten – in beide Richtungen, wenngleich der Fokus aktuell mehr auf dem unteren Ende liegt.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

