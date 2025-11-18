W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Vorbörse 18.11.2025

Dax setzt Talfahrt fort - Tief seit Juni droht

onvista · Uhr
Dax als Wort auf Chart
Zunehmende Vorsicht der Anleger könnte den Dax am Dienstag auf das tiefste Niveau seit Juni zurückwerfen. Die am Donnerstag erwarteten US-Arbeitsmarktzahlen werfen dabei weiter ihre Schatten voraus - verbunden mit der Sorge, dass die US-Notenbank die Zinsen im Dezember nicht weiter senken wird. Ebenso angespannt sind die Anleger vor dem Quartalsbericht von Nvidia am Mittwochabend. Dieser wird die Ertragskraft des Boomthemas Künstliche Intelligenz erneut auf die Probe stellen.

Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 1,6 Prozent auf 23.218 Punkte, was auf einen Start unter dem September-Tief von 23.284 Zählern hindeutet. Damit würde der Dax wieder unter seine 200-Tage-Durchschnittslinie zurückfallen, was letztmals in der heftigen Zwischenkorrektur im April der Fall war. Der Chartexperte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets glaubt, dass ein nachhaltiges Unterschreiten dann auch den übergeordneten, seit Frühling geltenden Seitwärtstrend negativ beeinflussen wird.

In der Vorwoche hatte es noch so ausgesehen, als ob eine Jahresendrally möglich ist, die den Dax wieder in Richtung Oktober-Rekord von 24.771 Punkten treiben könnte. Inzwischen neigen vor allem die Anleger an den internationalen Börsen zu Gewinnmitnahmen. Am Vortag lag der deutsche Leitindex in der Jahresbilanz immer noch mit 18,5 Prozent im Plus - mehr als der MDax, der Eurostoxx und die US-Leitindizes. Der EuroStoxx wird am Dienstag auch klar im Minus erwartet.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Delivery Hero könnte sich derweil mit einem weiteren Rücksetzer um 4,8 Prozent auf 15,89 Euro weiter dem bisherigen Rekordtief nähern, das im Februar 2024 bei 14,92 Euro gelegen hatte. Die Analysten von Cantor stuften den Essenslieferdienst auf "Underweight" ab mit einem Kursziel von 14 Euro, das also unter dem bisher niedrigsten Stand der Aktie liegt.

Mit eigenen Nachrichten konnten jedoch die Verve Group und SFC Energy im SDax ihre Aktien vorbörslich auf Erholungskurs schicken, indem sie auf Tradegate bis zu 2,2 Prozent zulegten. Verve, ein Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung, setzt nach dem eigenen Umbau auf ein starkes Schlussquartal. Der Brennstoffzellenspezialist SFC wird zwar bei seinem Jahresausblick pessimistischer, erwartet für den Rest des Jahres aber eine spürbare Verbesserung.

Wall Street verzeichnet Verluste

Zunehmende Zweifel an einer weiteren Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed haben die US-Börsen zum Wochenauftakt belastet.

Der Dow Jones Industrial verlor Montag und fiel zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit vier Wochen. "Nach der Leitzinssenkung im Oktober (...) äußerten sich einige Fed-Vertreter zurückhaltend hinsichtlich weiterer Lockerungen", schrieben die Experten der Deutschen Bank. Damit hätten zuletzt auch die Zinssenkungserwartungen der Finanzmarktakteure deutlich abgenommen.

Die Marktteilnehmer hielten sich wohl auch vor den in den kommenden Tagen anstehenden Konjunkturdaten und der Quartalsbilanz des Chip-Schwergewichts Nvidia zurück.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones46.590- 1,18 Prozent
S&P 5006.672- 0,92  Prozent
Nasdaq24.799- 0,83 Prozent

Asiens Börsen im Minus 

Die Börsen Asien haben am Dienstag im Sog einer sehr schwachen Wall Street nachgegeben.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22548.702- 3,22 Prozent
Hang Seng26.384- 0,71  Prozent
CSI 3004.598- 0,65 Prozent
Japans Wirtschaft schrumpft - US-Zölle bremsen Exportgeschäftgestern · 10:52 Uhr · Reuters
Japans Wirtschaft schrumpft - US-Zölle bremsen Exportgeschäft

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future128,77+ 0,12 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,70- 0,012 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,10- 0,029 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1595+ 0,06 Prozent
Dollar in Yen155,12- 0,07 Prozent
Euro in Yen179,86- 0,01 Prozent
Devisen: Eurokurs weiter unter 1,16 US-Dollargestern · 20:53 Uhr · dpa-AFX

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent63,77 USD- 0,43 USD
WTI59,48 USD- 0,43 USD
Ölpreise drehen leicht in die Gewinnzonegestern · 15:15 Uhr · dpa-AFX

Umstufungen von Aktien

- CANTOR SENKT DELIVERY HERO AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 14 EUR

- CICC STARTET ADIDAS MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 210 EUR

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 388 (349,90) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 35,50 (33,70) EUR - 'SELL'

- GOLDMAN SENKT FRAPORT AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 86 (94) EUR

- RBC STARTET MTU MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 360 EUR

- WDH/LBBW HEBT SIEMENS ENERGY AUF 'KAUFEN' (HALTEN) - ZIEL 130 (105) EUR

- BERENBERG STARTET CROWDSTRIKE MIT 'HOLD' - ZIEL 600 USD

- BERENBERG STARTET OKTA MIT 'BUY' - ZIEL 145 USD

- BERENBERG STARTET RAPID7 MIT 'HOLD' - ZIEL 16 USD

Aktien direkt über onvista handeln

- BERENBERG STARTET SENTINELONE MIT 'BUY' - ZIEL 25 USD

- BERENBERG STARTET ZSCALER MIT 'BUY' - ZIEL 400 USD

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 92 (89) CHF - 'HOLD'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 200 (190) CHF - 'OUTPERFORM'

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 440 (400) PENCE - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT SOLARIA ENERGIA AUF 'BUY' - ZIEL 22 EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 138 (142) CHF - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN STARTET VERISURE MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 19 EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 190 (170) CHF - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR WOLTERS KLUWER AUF 105 (115) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN STARTET VERISURE MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 18,40 EUR

- MORGAN STANLEY STARTET VERISURE MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 19,50 EUR

- RBC STARTET ROLLS-ROYCE MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 1275 PENCE

Termine Unternehmen

07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Verve Group, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Skanska, Capital Markets Day

08:30 DEU: Bertelsmann, 9Monatszahlen

09:00 CHE: ABB, Capital Markets Day

10:00 DEU: Rational, Capital Markets Day

10:30 CHE: Zurich Insurance Grou, Investor Day

12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen

12:45 USA: Medtronic, Q2-Zahlen

14:00 DEU: GFT, Capital Markets Day

14:00 BEL: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung

16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung 

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Biontech, Research and Development Day

DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day

DEU: KWS Saat, Capital Markets Day

FRA: Credit Agricole, Investor Day und Mittelfristziele

BEL: Argenx, Hauptversammlung

Termine Konjunktur

HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25

08:00 DEU: Baugenehmigungen 9/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/25

16:00 USA: NAHB-Index 11/25

(mit Material von dpa-AFX)

