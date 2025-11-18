Dax setzt Talfahrt fort - Tief seit Juni droht
Zunehmende Vorsicht der Anleger könnte den Dax am Dienstag auf das tiefste Niveau seit Juni zurückwerfen. Die am Donnerstag erwarteten US-Arbeitsmarktzahlen werfen dabei weiter ihre Schatten voraus - verbunden mit der Sorge, dass die US-Notenbank die Zinsen im Dezember nicht weiter senken wird. Ebenso angespannt sind die Anleger vor dem Quartalsbericht von Nvidia am Mittwochabend. Dieser wird die Ertragskraft des Boomthemas Künstliche Intelligenz erneut auf die Probe stellen.
Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 1,6 Prozent auf 23.218 Punkte, was auf einen Start unter dem September-Tief von 23.284 Zählern hindeutet. Damit würde der Dax wieder unter seine 200-Tage-Durchschnittslinie zurückfallen, was letztmals in der heftigen Zwischenkorrektur im April der Fall war. Der Chartexperte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets glaubt, dass ein nachhaltiges Unterschreiten dann auch den übergeordneten, seit Frühling geltenden Seitwärtstrend negativ beeinflussen wird.
In der Vorwoche hatte es noch so ausgesehen, als ob eine Jahresendrally möglich ist, die den Dax wieder in Richtung Oktober-Rekord von 24.771 Punkten treiben könnte. Inzwischen neigen vor allem die Anleger an den internationalen Börsen zu Gewinnmitnahmen. Am Vortag lag der deutsche Leitindex in der Jahresbilanz immer noch mit 18,5 Prozent im Plus - mehr als der MDax, der Eurostoxx und die US-Leitindizes. Der EuroStoxx wird am Dienstag auch klar im Minus erwartet.
Einzelwerte im vorbörslichen Überblick
Delivery Hero könnte sich derweil mit einem weiteren Rücksetzer um 4,8 Prozent auf 15,89 Euro weiter dem bisherigen Rekordtief nähern, das im Februar 2024 bei 14,92 Euro gelegen hatte. Die Analysten von Cantor stuften den Essenslieferdienst auf "Underweight" ab mit einem Kursziel von 14 Euro, das also unter dem bisher niedrigsten Stand der Aktie liegt.
Mit eigenen Nachrichten konnten jedoch die Verve Group und SFC Energy im SDax ihre Aktien vorbörslich auf Erholungskurs schicken, indem sie auf Tradegate bis zu 2,2 Prozent zulegten. Verve, ein Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung, setzt nach dem eigenen Umbau auf ein starkes Schlussquartal. Der Brennstoffzellenspezialist SFC wird zwar bei seinem Jahresausblick pessimistischer, erwartet für den Rest des Jahres aber eine spürbare Verbesserung.
Wall Street verzeichnet Verluste
Zunehmende Zweifel an einer weiteren Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed haben die US-Börsen zum Wochenauftakt belastet.
Der Dow Jones Industrial verlor Montag und fiel zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit vier Wochen. "Nach der Leitzinssenkung im Oktober (...) äußerten sich einige Fed-Vertreter zurückhaltend hinsichtlich weiterer Lockerungen", schrieben die Experten der Deutschen Bank. Damit hätten zuletzt auch die Zinssenkungserwartungen der Finanzmarktakteure deutlich abgenommen.
Die Marktteilnehmer hielten sich wohl auch vor den in den kommenden Tagen anstehenden Konjunkturdaten und der Quartalsbilanz des Chip-Schwergewichts Nvidia zurück.
Asiens Börsen im Minus
Die Börsen Asien haben am Dienstag im Sog einer sehr schwachen Wall Street nachgegeben.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|48.702
|- 3,22 Prozent
|Hang Seng
|26.384
|- 0,71 Prozent
|CSI 300
|4.598
|- 0,65 Prozent
Renten
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|128,77
|+ 0,12 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2,70
|- 0,012 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,10
|- 0,029 Prozentpunkte
Devisen
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1595
|+ 0,06 Prozent
|Dollar in Yen
|155,12
|- 0,07 Prozent
|Euro in Yen
|179,86
|- 0,01 Prozent
Rohöl
Umstufungen von Aktien
- CANTOR SENKT DELIVERY HERO AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 14 EUR
- CICC STARTET ADIDAS MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 210 EUR
- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 388 (349,90) EUR - 'NEUTRAL'
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 35,50 (33,70) EUR - 'SELL'
- GOLDMAN SENKT FRAPORT AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 86 (94) EUR
- RBC STARTET MTU MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 360 EUR
- WDH/LBBW HEBT SIEMENS ENERGY AUF 'KAUFEN' (HALTEN) - ZIEL 130 (105) EUR
- BERENBERG STARTET CROWDSTRIKE MIT 'HOLD' - ZIEL 600 USD
- BERENBERG STARTET OKTA MIT 'BUY' - ZIEL 145 USD
- BERENBERG STARTET RAPID7 MIT 'HOLD' - ZIEL 16 USD
- BERENBERG STARTET SENTINELONE MIT 'BUY' - ZIEL 25 USD
- BERENBERG STARTET ZSCALER MIT 'BUY' - ZIEL 400 USD
- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 92 (89) CHF - 'HOLD'
- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 200 (190) CHF - 'OUTPERFORM'
- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 440 (400) PENCE - 'BUY'
- GOLDMAN HEBT SOLARIA ENERGIA AUF 'BUY' - ZIEL 22 EUR
- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 138 (142) CHF - 'NEUTRAL'
- GOLDMAN STARTET VERISURE MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 19 EUR
- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 190 (170) CHF - 'OVERWEIGHT'
- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR WOLTERS KLUWER AUF 105 (115) EUR - 'NEUTRAL'
- JPMORGAN STARTET VERISURE MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 18,40 EUR
- MORGAN STANLEY STARTET VERISURE MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 19,50 EUR
- RBC STARTET ROLLS-ROYCE MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 1275 PENCE
Termine Unternehmen
07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen
07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen
08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen
08:00 SWE: Verve Group, Q3-Zahlen
08:00 SWE: Skanska, Capital Markets Day
08:30 DEU: Bertelsmann, 9Monatszahlen
09:00 CHE: ABB, Capital Markets Day
10:00 DEU: Rational, Capital Markets Day
10:30 CHE: Zurich Insurance Grou, Investor Day
12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen
12:45 USA: Medtronic, Q2-Zahlen
14:00 DEU: GFT, Capital Markets Day
14:00 BEL: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung
16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung
Termine Unternehmen ohne Zeitangabe
DEU: Biontech, Research and Development Day
DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day
DEU: KWS Saat, Capital Markets Day
FRA: Credit Agricole, Investor Day und Mittelfristziele
BEL: Argenx, Hauptversammlung
Termine Konjunktur
HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25
08:00 DEU: Baugenehmigungen 9/25
14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/25
16:00 USA: NAHB-Index 11/25
(mit Material von dpa-AFX)
