Deutsche Anleihen steigen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten sorgte für eine stärkere Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie deutsche Bundesanleihen. Bis zum späten Nachmittag gaben die Kurse aber einen Teil der frühen Gewinne wieder ab.

Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte zuletzt um 0,06 Prozent auf 128,70 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,71 Prozent.

Deutliche Verluste an führenden Aktienmärkten verstärkten die Nachfrage nach Bundesanleihen. Hintergrund ist die Sorge, dass die Notenbank Fed den Leitzins im Dezember nicht weiter senken könnte. Zuletzt haben sich US-Notenbanker uneinig über den weiteren geldpolitischen Kurs gezeigt.

Für den weiteren geldpolitischen Kurs in den USA dürften Konjunkturdaten eine wichtige Rolle spielen, heißt es von Marktbeobachtern. Vor allem stehen Daten zur Inflationsentwicklung und zum Arbeitsmarkt im Fokus, schreiben Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung steht am Donnerstag auf dem Programm./jkr/he