W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Deutsche Anleihen steigen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten sorgte für eine stärkere Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie deutsche Bundesanleihen. Bis zum späten Nachmittag gaben die Kurse aber einen Teil der frühen Gewinne wieder ab.

Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte zuletzt um 0,06 Prozent auf 128,70 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,71 Prozent.

Deutliche Verluste an führenden Aktienmärkten verstärkten die Nachfrage nach Bundesanleihen. Hintergrund ist die Sorge, dass die Notenbank Fed den Leitzins im Dezember nicht weiter senken könnte. Zuletzt haben sich US-Notenbanker uneinig über den weiteren geldpolitischen Kurs gezeigt.

Für den weiteren geldpolitischen Kurs in den USA dürften Konjunkturdaten eine wichtige Rolle spielen, heißt es von Marktbeobachtern. Vor allem stehen Daten zur Inflationsentwicklung und zum Arbeitsmarkt im Fokus, schreiben Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung steht am Donnerstag auf dem Programm./jkr/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

Das könnte dich auch interessieren

Deutsche Anleihen steigen leichtgestern, 17:19 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Anleihen legen etwas zugestern, 10:11 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden