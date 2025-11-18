W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Devisen: Eurokurs sinkt unter 1,16 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag im späten New Yorker Devisenhandel gesunken. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung auf 1,1584 US-Dollar. Im späten europäischen Währungsgeschäft lag der Euro noch über der Marke von 1,16 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1590 (Montag: 1,1593) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8628 (0,8625) Euro gekostet.

Marktteilnehmer warten auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für September, der am Donnerstag auf dem Programm steht. Die Jobdaten stehen stark im Fokus der Märkte, weil sie für die Geldpolitik der Notenbank eine wichtige Rolle spielen./bek/he

Dollarkurs

