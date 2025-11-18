Devisen: Eurokurs sinkt unter 1,16 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag im späten New Yorker Devisenhandel gesunken. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung auf 1,1584 US-Dollar. Im späten europäischen Währungsgeschäft lag der Euro noch über der Marke von 1,16 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1590 (Montag: 1,1593) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8628 (0,8625) Euro gekostet.
Marktteilnehmer warten auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für September, der am Donnerstag auf dem Programm steht. Die Jobdaten stehen stark im Fokus der Märkte, weil sie für die Geldpolitik der Notenbank eine wichtige Rolle spielen./bek/he
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Devisen: Euro fällt ein wenig zum US-Dollar - Warten auf US-Konjunkturdatengestern, 07:57 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Eurokurs stabilisiert sich nach jüngsten Verlusten bei 1,16 US-Dollarheute, 16:48 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDie Aktie dieses Autobauers hat weitere zehn Prozent Abwärtspotenzialheute, 16:00 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Kolumne von Stefan RißeIst Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht08. Nov. · Acatis