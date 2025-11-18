EQS-Adhoc: ARI Motors Industries SE unterzeichnet MOU zum Einstieg in autonome Lieferfahrzeuge – Zugang zu Fahrerlos-Technologie, US-Großprojekten über rund 7.000 Fahrzeuge und geplante

EQS-Ad-hoc: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss/Produkteinführung

ARI Motors Industries SE unterzeichnet MOU zum Einstieg in autonome Lieferfahrzeuge – Zugang zu Fahrerlos-Technologie, US-Großprojekten über rund 7.000 Fahrzeuge und geplantem Ausbau der europäischen Fertigung

Borna, 18. November 2025 – Die ARI Motors Industries SE („ARI“) hat heute ein Memorandum of Understanding (MOU) mit Faction Technologies, Inc. (USA) und TUGA Innovations, Inc. (Kanada/USA) unterzeichnet, das den Einstieg in den Markt für autonome Lieferfahrzeuge vorbereitet und die Basis für eine deutliche Ausweitung des zukünftigen operativen Geschäfts schafft.

Die wichtigsten Kernpunkte des MOU:

Gründung der gemeinsamen Zweckgesellschaft „ARVIA SE“ zur Entwicklung und Skalierung autonomer Lieferfahrzeuge in Europa und den USA

Geplanter Anteil von 25 % für ARI an der ARVIA SE

Zugang zu Factions marktreifer Fahrerlos-Technologie, die bereits mehr als 2.200 autonome Lieferfahrten erfolgreich in realen Kundenprogrammen absolviert hat

Einbindung der bestehenden US-Verträge, darunter das mehrjährige Chick-fil-A-Programm über rund 7.000 Fahrzeuge (2026–2027) sowie das Grubhub-Programm über mehr als 300 Fahrzeuge

Erweiterung der ARI-Manufaktur in Tschechien als Produktionsstandort autonomer Fahrzeugplattformen für Europa

Wartung, Weiterentwicklung und Integration der Software mit Hilfe von Acceleracode SRL (rund 40 Entwickler)

Aufbau eines europäischen TeleAssist Centers in der Tschechischen Republik, betrieben durch ARI

Vorstellung des neuen Unternehmensverbundes auf dem Eigenkapitalforum Frankfurt durch die Vorstände von ARI, Faction und TUGA

Interessierte Investoren können ab sofort individuelle 1-on-1-Gespräche unter invest@ari-motors.com vereinbaren

Erweiterung des Geschäftsmodells durch Zugang zu real eingesetzter Fahrerlos-Technologie

Durch das MOU erhält ARI erstmals direkten Zugangzu Factions Fahrerlos-Technologie, die aktuell in den USA kommerziell eingesetzt wird und über 2.200 autonome Lieferfahrten absolviert hat. Die Technologie umfasst Sensorik, Kamerasysteme, Hardwaremodule, TeleAssist-Fernunterstützung sowie eine vollständig digitale Flotten- und Einsatzsoftware. ARI soll das notwendige technische Know-how für die Integration dieser Technologie in bestehende und neue Fahrzeugplattformen aufbauen.

Teilnahme an bestehenden US-Großprojekten über die ARVIA SE

In die ARVIA SE sollen nach derzeitiger Planung die bestehenden US-Programme von Faction eingebracht werden, darunter:

das mehrjährige Rollout-Programm von Chick-fil-A über rund 7.000 autonome Lieferfahrzeuge,

sowie das Grubhub-Flottenprogramm über mehr als 300 Fahrzeuge.

Über die ARVIA SE würde ARI damit an bereits strukturierten und angebundenen kommerziellen Einsatzfeldern teilhaben.

Ausbau der europäischen Fertigung und Softwarekapazitäten

ARI plant, in die ARVIA SE sowohl seine europäischen Produktionskapazitäten als auch die Softwareentwicklung der Acceleracode SRL einzubringen. Acceleracode soll die Wartung, Weiterentwicklung und technische Betreuung der Softwarearchitektur unterstützen, die für die Integration autonomer Systeme erforderlich ist.

Die ARI-Manufaktur in Tschechien soll für die Produktion autonomer Fahrzeugmodelle erweitert und angepasst werden, einschließlich ARI-Plattformen sowie der von TUGA bereitgestellten Fahrzeugkonzepte.

Zusätzlich soll ARI ein europäisches TeleAssist Center aufbauen und betreiben, das die operative Fernunterstützung autonomer Fahrzeugflotten übernimmt.

Präsentation auf dem Eigenkapitalforum Frankfurt

Der neue Unternehmensverbund aus ARI, Faction und TUGA wird bereits in der kommenden Woche auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt vorgestellt.

Die Vorstände aller drei Unternehmen werden dort präsent sein, um die geplante Struktur sowie die nächsten operativen Schritte einem institutionellen Investorenkreis zu erläutern.

Investoren können ab sofort 1-on-1-Meetings unter invest@ari-motors.com anfragen.

Über die ARI Motors Industries SE:

Die ARI Motors Industries SE mit Sitz in Borna bei Leipzig ist ein Pionier im Bereich nachhaltiger Mobilitätslösungen. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Elektro-Leichtfahrzeuge für gewerbliche und private Anwendungen, wobei Effizienz, Flexibilität und Umweltfreundlichkeit im Fokus stehen.

Kontakt für Rückfragen:

ARI Motors Industries SE

Thomas Kuwatsch

Telefon: 0049 341 978 569 33

E-Mail: invest@ari-motors.com

Internet: www.ari-motors.com

