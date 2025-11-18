EQS-Adhoc: DocCheck AG: Vorläufige Neunmonatszahlen

EQS-Ad-hoc: DocCheck AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

DocCheck AG: Vorläufige Neunmonatszahlen



18.11.2025 / 09:16 CET/CEST

Die DocCheck Gruppe (ISIN DE000A1A6WE6) gibt heute vorläufige Neunmonatszahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 erwirtschaftete die DocCheck Gruppe einen Umsatz von 39,7 Millionen Euro (Vorjahr: 37,5 Millionen Euro). Dabei wurde ein EBIT von 5,5 bis 5,8 Millionen Euro erzielt (Vorjahr: 3,5 Millionen Euro).

An der im Jahresfinanzbericht angegebenen und im Halbjahresbericht bestätigten Umsatzprognose von 50,0 bis 55,0 Millionen Euro wird festgehalten. Lediglich die Ergebnisprognose wird von 5,0 bis 5,5 Millionen Euro auf 6,5 bis 6,8 Millionen angehoben.

Nach den ersten neun Monaten des Jahres 2025 betrugen die Liquiden Mittel des Konzerns 14,9 Millionen Euro (Vorjahr: 15,8 Millionen Euro). Bezüglich des Ergebnisses pro Aktie kann die Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen.

Kontakt:

DocCheck AG

Tanja Mumme

Leiterin Corporate Communications

Vogelsanger Str. 66

D - 50823 Köln

fon: +49(0)221 92053-139

fax: +49(0)221 92053-133

mailto:tanja.mumme@doccheck.com

home:www.doccheck.ag

