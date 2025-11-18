EQS-Adhoc: EPH Group AG: EPH Group AG / Einbeziehung der Aktien der EPH Group AG zum Handel im Freiverkehr der Stuttgarter Börse

EQS-Ad-hoc: EPH Group AG / Schlagwort(e): Zulassungsantrag/Zulassungsgenehmigung

EPH Group AG: EPH Group AG / Einbeziehung der Aktien der EPH Group AG zum Handel im Freiverkehr der Stuttgarter Börse



18.11.2025 / 12:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die EPH Group AG („

EPH

“) wurde heute informiert, dass die Baden-Wuerttembergische Wertpapierboerse GmbH dem Antrag auf Einbeziehung aller ihrer 1.000.000 Stückaktien (ISIN AT0000A34DM3, WKN A3EGG4) in den Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse (Börse Stuttgart) stattgegeben hat. Der erste Handelstag der EPH-Aktien an der Börse Stuttgart wird der 19.11.2025 sein.

Das Listing an der Börse Stuttgart ersetzt die ursprünglich geplante Einbeziehung der EPH-Aktien in das Vienna MTF der Wiener Börse. Der in Zusammenhang mit dem Börsenlisting der Aktien beabsichtigte Erwerb von drei weiteren Hotelprojekten über eine Sachkapitalerhöhung befindet sich weiter in Umsetzung. Relevante Fortschritte in diesem Erwerbsprozess werden gesondert bekannt gegeben.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der EPH Group AG erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

Ende der Insiderinformation

18.11.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group



Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: EPH Group AG Gumpendorfer Straße 26 1060 Wien Österreich E-Mail: info@eph-group.com Internet: www.eph-group.com ISIN: DE000A3L7AM8, DE000A3LJCB4 WKN: A3L7AM, A3LJCB Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Paris, Wiener Börse (Vienna MTF) EQS News ID: 2231788

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2231788 18.11.2025 CET/CEST