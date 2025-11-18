W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: KHD Humboldt Wedag International AG: Wechsel des Vorstandsvorsitzenden der KHD

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: KHD Humboldt Wedag International AG / Schlagwort(e): Personalie
18.11.2025 / 12:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Köln, 18. November 2025

– Der Aufsichtsrat der KHD Humboldt Wedag International AG (KHD), Köln, hat den Vorstand der KHD heute darüber informiert, dass der Vorstandsvorsitzende (CEO), Herr Jianlong Shen, sein Amt als Mitglied des Vorstands mit Wirkung zum 20. Dezember 2025 niederlegt hat. Der Aufsichtsrat bestellte Herrn Heng Xiang mit Wirkung zum 20. Dezember 2025 als neues Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden (CEO).

Ende der Insiderinformation

18.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:KHD Humboldt Wedag International AG
Von-der-Wettern-Str. 4a
51149 Köln
Deutschland
Telefon:+49 (0)221 6504 0
Fax:+49 (0)221 6504-1209
E-Mail:info@khd.com
Internet:www.khd.com
ISIN:DE0006578008
WKN:657800
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2231782
Ende der MitteilungEQS News-Service

2231782 18.11.2025 CET/CEST

KHD Humboldt Wedag International

