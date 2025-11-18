W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Flughafen Wien AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

18.11.2025 / 07:30 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Flughafen Wien AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q3

Sprache: Deutsch

Ort:

https://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte

Sprache: Englisch

Ort:

https://viennaairport.com/en/company/investor_relations/publications_and_reports_1

18.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Flughafen Wien AG
Postfach 1
1300 Wien-Flughafen
Österreich
Internet:http://www.viennaairport.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2231218 18.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Flughafen Wien

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden