EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm
Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

18.11.2025 / 14:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF - 2. ZWISCHENMELDUNG

BERLIN, 18. November 2025 // Vom 10. November 2025 bis einschließlich 14. November 2025 wurden insgesamt 1.799.892 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 6. November 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien)Volumen-
gewichteter Durchschnittskurs (EUR)		Handelsplatz (MIC)
10/11/2025 287.28722,6238XETA
10/11/2025 174.82722,6260CEUX
10/11/2025 21.07022,7052TQEX
10/11/2025 27.31422,5585AQEU
11/11/2025 302.69622,7320XETA
11/11/2025 183.38222,5721CEUX
11/11/2025 23.16922,5140TQEX
11/11/2025 28.03223,0100AQEU
12/11/2025 81.97023,0553XETA
12/11/2025 71.88123,1435CEUX
12/11/2025 15.46523,2613TQEX
12/11/2025 47622,8761AQEU
13/11/2025 18.38723,5576XETA
13/11/2025 17.08623,5568CEUX
13/11/2025 6.32223,5635TQEX
13/11/2025 33423,7146AQEU
14/11/2025 322.31723,0350XETA
14/11/2025 191.75223,0366CEUX
14/11/2025 23.73423,0713TQEX
14/11/2025 2.39123,0137AQEU

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 6. November 2025 bis einschließlich 14. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.711.306 Stück.

Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE
Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet:https://corporate.zalando.de
Zalando

