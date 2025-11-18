EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Andreas Thun, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.11.2025 / 13:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Andreas
|Nachname(n):
|Thun
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|init innovation in traffic systems SE
b) LEI
|391200ZOAI9BOLGC1D37
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005759807
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|44,3000 EUR
|16.036,60 EUR
|44,4000 EUR
|18.470,40 EUR
|44,5000 EUR
|6.942,00 EUR
|44,6000 EUR
|56.463,60 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|44,5057 EUR
|97.912,6000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|17.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|init innovation in traffic systems SE
|Käppelestraße 4-10
|76131 Karlsruhe
|Deutschland
|Internet:
|www.initse.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101870 18.11.2025 CET/CEST
