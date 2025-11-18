W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Smartbroker Holding AG: AKD Private Equity GmbH, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.11.2025 / 15:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: AKD Private Equity GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: André
Nachname(n): Kolbinger
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Smartbroker Holding AG

b) LEI
39120021VUEJYNGL7R59 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2GS609

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
12,10 EUR 242.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
12,10 EUR 242.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
14.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


18.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Smartbroker Holding AG
Ritterstraße 11
10969 Berlin
Deutschland
Internet: www.smartbroker-holding.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

101914  18.11.2025 CET/CEST

