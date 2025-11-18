EQS-News: GBC AG erneut Partner des Deutschen Eigenkapitalforums 2025

EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Kooperation

GBC AG erneut Partner des Deutschen Eigenkapitalforums 2025



18.11.2025 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GBC AG erneut Partner des Deutschen Eigenkapitalforums 2025

18.11.2025 / 11:00 CET



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die GBC AG ist auch im Jahr 2025 erneut Partner des Deutschen Eigenkapitalforums, einer der bedeutendsten europäischen Plattformen für börsennotierte Unternehmen sowie institutionelle Investoren.



Augsburg/Frankfurt, 18. November 2025

Seit mehr als zwei Jahrzehnten trifft sich die internationale Financial Community Ende November in Frankfurt am Main. Auch in diesem Jahr – vom 24. bis 26. November 2025 – findet das Deutsche Eigenkapitalforum wieder als zentrale Plattform für den Austausch über Kapitalmarkttrends statt.



Im Fokus stehen Aktien- und Anleiheemittenten, während sich Investoren, Analysten und Unternehmen in einem hochprofessionellen Umfeld begegnen und wertvolle Netzwerke knüpfen und vertiefen.



Das Deutsche Eigenkapitalforum zählt zu den größten europäischen Veranstaltungen für Unternehmensfinanzierung über die Börse. Unternehmen erhalten die Möglichkeit, sich professionell zu präsentieren, Investoren gezielt anzusprechen, ihr Wissen zu vertiefen und ihr Netzwerk zu erweitern. Das umfangreiche Programm umfasst Unternehmens- und Analystenveranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Fachvorträge sowie zahlreiche bilaterale Einzelgespräche. Die GBC AG wird zudem mit einem eigenen Stand vor Ort vertreten sein und freut sich darauf, sowohl Unternehmen als auch Investoren persönlich zu treffen.



„Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist der direkte und regelmäßige Austausch zwischen Unternehmen und Investoren von besonderer Bedeutung. Professionelle Unternehmenspräsentationen und transparente Kommunikation sind entscheidend, um Vertrauen aufzubauen und Strategien klar zu vermitteln.“

— Manuel Hölzle, CEO der GBC AG



Die GBC AG begleitet Unternehmen seit vielen Jahren im Rahmen des Eigenkapitalforums und trägt mit ihrer Expertise im Investment Research sowie in der kapitalmarktorientierten Unternehmensbetreuung zum professionellen Austausch zwischen Emittenten und Investoren bei.



„Das Deutsche Eigenkapitalforum bietet mittelständischen Unternehmen dafür eine herausragende Bühne: Sie können ihre Geschäftszahlen präsentieren, ihre Ausrichtung erläutern und gezielt mit Investoren in Dialog treten. Deshalb unterstützen wir dieses wichtige Format auch 2025 als Capital Markets Partner erneut sehr gerne“, ergänzt Hölzle.



Seit 2001 organisiert die GBC AG zudem eigene Kapitalmarktkonferenzen in München, Zürich, Frankfurt und weiteren europäischen Finanzzentren. Dazu zählen die renommierte Münchner Kapitalmarktkonferenz (MKK) sowie internationale Roadshows. Mit dem vierteljährlich stattfindenden IIF International Investment Forum betreut die GBC AG außerdem ein global ausgerichtetes Online-Konferenzformat.



Upcoming GBC Investorenkonferenzen 2025/2026 2025

17. IIF International Investment Forum – 03.12.2025 (Online)

2026

18. IIF International Investment Forum – 25.02.2026 (Online)

41. MKK – Münchner Kapitalmarktkonferenz – 22./23.04.2026, München

19. IIF International Investment Forum – 20.05.2026 (Online)

20. IIF International Investment Forum – 07.10.2026 (Online)

42. MKK – Münchner Kapitalmarktkonferenz – 11./12.11.2026, München

21. IIF International Investment Forum – 09.12.2026 (Online)



Weitere Informationen:

www.gbc-ag.com

www.mkk-konferenz.de

www.ii-forum.com

18.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2231428 18.11.2025 CET/CEST