EQS-News: Nomad eSIM gibt starkes Wachstum mit erweitertem Angebot für Unternehmen und Verbraucher bekannt

SANTA CLARA, Kalifornien, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- Nomad eSIM, ein Geschäftsbereich von LotusFlare, gab heute ein starkes globales Wachstum von über 100 % des Einkaufsvolumens im Vergleich zum Vorjahr bekannt, sowohl im Verbraucher- als auch im Unternehmenssegment, und festigte damit seine Position als weltweit führender Anbieter von schnellen, erschwinglichen und zuverlässigen digitalen Verbindungen.

Mit seinem Verbraucherangebot, dem mittlerweile Millionen von internationalen Reisenden vertrauen, bietet Nomad eSIM nahtlosen Internetzugang an über 200 Reisezielen. Die Marke erweitert ihr Produktangebot kontinuierlich mit unbegrenzten Datentarifen in wichtigen Märkten und erweiterten regionalen und globalen Tarifen für Vielreisende, die Flexibilität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis suchen, und hat im App Store eine hervorragende Bewertung von 4,8 Sternen erhalten.

Aufbauend auf diesem Fundament aus Verbrauchervertrauen und bewährter Technologie hat sich Nomad Enterprise zu einer schnell wachsenden Plattform entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, durch nahtlose eSIM-Integration neue Einnahmequellen zu erschließen und das Kundenerlebnis zu verbessern.

„Unsere Führungsposition im Verbraucherbereich hat die Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit unserer Kerntechnologie unter Beweis gestellt", sagt Shern Ng, Produktleiter bei Nomad. „Nomad Enterprise erweitert nun seine vertrauenswürdige Plattform, um Unternehmen zu stärken. Wir senken nicht nur die Roaming-Kosten, sondern bieten eine skalierbare Full-Stack-Lösung, die Konnektivität zu einer leistungsstarken neuen Einnahmequelle und einem Eckpfeiler eines erstklassigen Kundenservice macht."

Um Unternehmen bei der schnellen Einführung und Skalierung von eSIM-Diensten zu unterstützen, hat Nomad die Veröffentlichung seiner umfassenden API-Dokumentation angekündigt. Dieses Angebot ermöglicht es OTAs, Fluggesellschaften, Fintech-Plattformen und digitalen Marken, die eSIM-Funktionen von Nomad problemlos in ihre bestehenden Dienste zu integrieren. Mit der robusten Infrastruktur, den entwicklerfreundlichen APIs, dem intuitiven Verwaltungsportal und den wettbewerbsfähigen globalen Tarifen von Nomad können Partner ihre eSIM-Angebote einführen oder erweitern, ihre digitalen Wertversprechen verbessern und neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen.

Aufbauend auf den erfolgreichen Kooperationen mit Wimbledon und dem Grand Prix von Singapur Anfang dieses Jahres bestätigte Nomad, dass viele weitere strategische Partnerschaften in Vorbereitung sind. Diese bevorstehenden Markenkooperationen sollen die Reichweite von Nomad erweitern und sein globales Ökosystem stärken, was das Engagement von Nomad für die Förderung von Innovationen und die Schaffung eines unvergleichlichen Mehrwerts für seine Partner und deren Kunden widerspiegelt.

Während die Plattform weiter wächst, konzentriert sich Nomad weiterhin darauf, die umfassendste und zuverlässigste eSIM-Plattform auf dem Markt zu sein und eine hervorragende Konnektivität, ein außergewöhnliches Kundenerlebnis und ein nachhaltiges globales Wachstum zu gewährleisten.

Informationen zu Nomad:

Nomad eSIM, ein Geschäftsbereich von LotusFlare Inc., vereinfacht weltweite Reisen durch die Bereitstellung erschwinglicher, schneller mobiler Datendienste an über 200 Standorten weltweit. Mit flexiblen Datenplänen zu lokalen Tarifen macht Nomad teure Roaming-Gebühren überflüssig. Reisende können Datentarife für ihre bevorstehende Reise durchsuchen, die eSIM in Sekundenschnelle installieren und aktivieren sowie sich bei ihrer Ankunft mit einem 5G-Netzwerk verbinden.

Nomad eSIM Enterprise bietet Unternehmen und Dienstleistern ein leistungsstarkes Wertversprechen, das die Kosten für die Kommunikation auf globalen Geschäftsreisen zuverlässig und sicher senkt. Mithilfe einer skalierbaren, API-fähigen Plattform ermöglicht diese Unternehmenslösung Kunden, neue Einnahmequellen zu erschließen, ihr eSIM-Angebot zu erweitern und die Kundenbindung zu stärken, indem sie eine nahtlose, kostengünstige weltweite Konnektivität gewährleistet.

