EQS-News: Nordex Group sichert sich 77 MW-Auftrag für Windpark Schneifelhöhe – grüne Energie für Rheinland-Pfalz

Nordex Group sichert sich 77 MW-Auftrag für Windpark Schneifelhöhe – grüne Energie für Rheinland-Pfalz



18.11.2025

Hamburg, 18. November 2025. Die Nordex Group hat von der Energieversorgung Mittelrhein (evm) gemeinsam mit den Stadtwerken Karlsruhe und Thüga Erneuerbare Energien einen neuen Auftrag erhalten: Für den 77-MW-Windpark Schneifelhöhe errichtet Nordex elf Windenergieanlagen des Typs N163/6.X. Die Nordex Group übernimmt zudem die Wartung der Anlagen auf Basis eines 20-jährigen Vollwartungsvertrags.

Das Projekt Schneifelhöhe entsteht auf dem bewaldeten Schneifelrücken im Landkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz. Die Delta4000-Turbinen mit jeweils 7 MW Nennleistung nutzen bei Nabenhöhen von 164 Metern dabei die hervorragenden Windbedingungen auf einer Höhe von 630 bis 670 m ü. NN.

Der Beginn der Infrastrukturarbeiten erfolgte im Oktober 2025, die Inbetriebnahme der Anlagen soll im zweiten Halbjahr 2027 erfolgen.

„Wir freuen uns sehr, mit diesem Projekt einen weiteren wichtigen Beitrag zur Energiewende auch in Rheinland-Pfalz zu leisten und die Versorgungssicherheit der Region nachhaltig zu stärken“, sagt Felipe Villalon Waldburg-Zeil, Director Sales Region Central der Nordex Group. „Bei diesem Auftrag arbeiten wir partnerschaftlich mit dem regional führenden Versorgungsunternehmen Energieversorgung Mittelrhein (evm), den Stadtwerken Karlsruhe und Thüga Erneuerbare Energien zusammen. Zum Einsatz kommen unsere hochmodernen Delta4000-Turbinen, die besonders für die anspruchsvollen Windbedingungen der Region ausgelegt sind. Damit verbinden unsere Kunden innovative Technologie mit verlässlicher Partnerschaft und ermöglichen eine nachhaltige, zukunftsorientierte Energieversorgung für die Menschen vor Ort.“

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 – 1141

flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com

