EQS-News: Supermicro kündigt neue KI-Fabrik-Cluster-Lösungen auf Basis von NVIDIA Enterprise Reference Architectures und NVIDIA Blackwell KI-Infrastruktur an, um die Bereitstellung von KI in großem Maßstab zu vereinfachen

Supermicro bietet komplette, schlüsselfertige Lösungen auf Basis von NVIDIA-zertifizierten Systemen™ mit den neuesten NVIDIA-Plattformen für beschleunigtes Computing und nutzt dabei Supermicro Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), um die Zeit bis zur Inbetriebnahme zu verkürzen

Full-Stack-Lösungen, bestehend aus dem branchenführenden Portfolio von Supermicro an KI-optimierten Systemen, NVIDIA-Software-Stack und NVIDIA Spectrum-X Ethernet, optimieren den Prozess der KI-Entwicklung vom Konzept bis zur Produktion in jeder Größenordnung

Die KI-Fabriklösungen von Supermicro basieren auf NVIDIA Enterprise Reference Architectures mit Supermicro Single- und Multi-Rack-Validierung und -Tests, um eine nahtlose Plug-and-Play-Bereitstellung zu gewährleisten

SAN JOSE, Kalifornien, und ST. LOUIS, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Komplettanbieter von IT-Lösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Speicher und 5G/Edge, kündigt neue komplette, schlüsselfertige Lösungen an, die die Bereitstellung vereinfachen und die Zeit bis zur Inbetriebnahme von KI-Fabriken verkürzen. Die neuen Rack-Scale-Cluster basieren auf NVIDIA Enterprise Reference Architectures und NVIDIA Blackwell-GPUs, sind vollständig von Supermicro integriert und validiert und werden als Full-Stack-Lösungen mit dem NVIDIA-Software-Stack und NVIDIA Spectrum-X-Ethernet-Netzwerken geliefert. Das DCBBS von Supermicro kann den Aufbau von KI-Fabriken weiter erleichtern, da es alles bietet, was für die Entwicklung eines neuen Greenfield-Rechenzentrums oder die Umrüstung eines herkömmlichen Rechenzentrums zu einer KI-Fabrik erforderlich ist, wodurch Vorlaufzeiten verkürzt werden und die Notwendigkeit entfällt, mehrere Anbieter unter einen Hut zu bringen.

„Supermicro war schon immer branchenführend bei der Markteinführung neuer GPU-Technologien im Rack-Maßstab. Wir nutzen unser Know-how bei der Bereitstellung groß angelegter KI-Infrastrukturen auf Basis von NVIDIA GB300 NVL72 und NVIDIA HGX B300, um die Demokratisierung der KI für Unternehmen in allen Branchen voranzutreiben", so Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Die KI-Fabrik ist die Grundlage für die Umwandlung jedes Unternehmens in ein KI-Unternehmen. In Kombination mit unseren Data Center Building Block Solutions helfen Supermicro und NVIDIA Unternehmen dabei, die Bereitstellung von KI-Fabriken zu beschleunigen und zu optimieren, um die branchenweit kürzeste Time-to-Online (TTO) zu erreichen."

Weitere Informationen zu Supermicros KI-Fabrik-Cluster-Lösungen finden Sie unter supermicro.com/aifactory

Supermicro bietet komplette KI-Fabriklösungen auf Basis von Supermicro NVIDIA-zertifizierten Systemen mit NVIDIA Blackwell-GPUs, die für maximale Leistung und Effizienz in traditionellen Umgebungen optimiert wurden, in denen Stromversorgung, Kühlung und physischer Platz häufig einschränkende Faktoren bei der Bereitstellung von KI-Infrastruktur sind. Die KI-Fabriklösungen von Supermicro umfassen Spectrum-X-Netzwerke und basieren auf den NVIDIA Enterprise Reference Architectures für NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition GPUs und NVIDIA HGX™ B200.

Die KI-Fabrik-Cluster-Lösungen von Supermicro sind als skalierbare Einheiten vorkonfiguriert und in kleinen, mittleren und großen Konfigurationen erhältlich, die von 4 Knoten und 32 GPUs bis zu 32 Knoten und 256 GPUs reichen. Die Cluster werden an den weltweiten Produktionsstandorten von Supermicro – darunter in San Jose, Kalifornien – integriert und bis zu L12 (Multi-Rack-Cluster) getestet. Sie umfassen den NVIDIA-Software-Stack (NVIDIA AI Enterprise, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA Run:ai), NVIDIA Spectrum-X Ethernet-Netzwerke und vollständig integrierte Verkabelung für eine Komplettlösung, die Plug-and-Play-fähig ist und vom ersten Tag an bereit ist, Token zu generieren. Supermicro bietet auch Speicherlösungen für alle Phasen der KI-Datenpipeline an, die auf einem umfassenden Portfolio an speicheroptimierten Systemen basieren. Zusammen mit führenden ISVs für Datenmanagement kann Supermicro das Referenzdesign der NVIDIA AI Data Platform unterstützen und KI-Workflows innerhalb der KI-Fabrik ermöglichen.

Supermicro nimmt derzeit Bestellungen für KI-Fabrik-Cluster-Lösungen in Konfigurationen mit 4, 8 und 32 Knoten mit NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition oder NVIDIA HGX B200 GPUs entgegen, die für KI- und HPC-Workloads jeder Größenordnung optimiert sind.

Universelle KI-, HPC- und Visual-Computing-Cluster mit NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUs - Basierend auf den 4U- und 5U-PCIe-GPU-Systemen von Supermicro mit 8 GPUs pro Knoten in einer 2-8-5-200-Konfiguration (CPU-GPU-NIC-Bandbreite) sind diese Cluster-Lösungen in der Lage, KI-Inferenz-, Unternehmens-HPC- sowie Grafik- und Rendering-Workloads zu verarbeiten, sodass Unternehmen eine gemeinsame Infrastruktur für mehrere Anwendungen nutzen können.

Hochleistungs-KI- und HPC-Cluster mit NVIDIA HGX GPUs - Basierend auf den modularen 10U-GPU-Plattformen von Supermicro enthält jeder Knoten eine NVIDIA HGX B200 8-GPU und unterstützt NVIDIA NVLink® für maximale GPU-GPU-Kommunikation. Diese Cluster sind für die Feinabstimmung und das Training von KI-Modellen sowie für HPC-Workloads optimiert.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San José, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, als Erster Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen sowie Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung sowie Produktion dar und ermöglicht unserer Kundschaft weltweit, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit sowie Effizienz genutzt und optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken sowie die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Produkte genau für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Systemfamilie auswählen. Diese besteht aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen einen umfassenden Satz Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- sowie Datenspeichern, GPUs und Netzwerk-, Stromversorgungs- sowie Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2825312/Supermicro_DCBBS_sys_422GL_522GA_A22GA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

