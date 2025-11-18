EQS-News: SYNBIOTIC verstärkt Präsenz auf internationalen Events und verfolgt Fortschritte in der Cannabisforschung

EQS-News: SYNBIOTIC SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

SYNBIOTIC verstärkt Präsenz auf internationalen Events und verfolgt Fortschritte in der Cannabisforschung



Die europäische Unternehmensgruppe für Medizinalcannabis und Industriehanf SYNBIOTIC SE (ISIN DE000A3E5A59 | WKN A3E5A5) startet mit strategischen Initiativen in den Jahresendspurt: Die Gruppe hat bereits an der internationalen Talman House Roadshow in London teilgenommen und wird auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt vertreten sein. Gleichzeitig verweist SYNBIOTIC auf aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zum sogenannten Entourage-Effekt und betont die Bedeutung natürlicher Vollspektrumansätze bei CBD-Produkten.

SYNBIOTIC beim Talman House Event 2025 in London

Im Rahmen ihrer laufenden Kapitalmarktaktivitäten präsentierte sich SYNBIOTIC am 10. November 2025 als Sponsor und Teilnehmer beim Talman House Event in London. Das renommierte Branchentreffen bringt führende Akteure aus der Cannabis-, Gesundheits- und Investmentbranche zusammen, um über die Zukunft nachhaltiger und innovativer Märkte zu diskutieren. SYNBIOTIC nutzte die Veranstaltung, um den Austausch mit internationalen Investoren und Partnerunternehmen zu vertiefen und Einblicke in die aktuelle Entwicklung der Unternehmensgruppe zu geben.

„Das Talman House ist eine hervorragende Plattform, um die Brücke zwischen innovativen europäischen Cannabisunternehmen und internationalen Kapitalgebern zu schlagen. Für SYNBIOTIC ist es eine wertvolle Gelegenheit, unser Netzwerk zu stärken und die Sichtbarkeit der Gruppe weiter auszubauen,“ so Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor von SYNBIOTIC.

Zusätzlich diente die Veranstaltung dazu, die enge Zusammenarbeit mit dem interkontinentalen Netzwerk – unter anderem bestehend aus Hyde Advisory, Bob Hoban, Global Cannabis Network Collective und Golden Eagle Partners – fortzusetzen.

Deutsches Eigenkapitalforum 2025

SYNBIOTIC wird auch beim Eigenkapitalforum 2025 vom 24. bis 26. November in Frankfurt vertreten sein. Ziel ist es, institutionellen Investoren die positive Entwicklung einer Branche, die sich in den Bereichen „Health Care“, „Food & Beverage“ sowie „Consumer Goods“ positioniert, aufzuzeigen und die eigenen strategischen Entwicklungen zu präsentieren.

Forschung bestätigt Potenzial des Entourage-Effekts – SYNBIOTIC setzt auf Vollspektrum-Ansätze

Aktuelle Forschungsergebnisse unterstreichen erneut die Bedeutung des sogenannten Entourage-Effekts bei Cannabisprodukten. Wie die „Pharmazeutische Zeitung“ in ihrer Ausgabe vom 23. Oktober 2025 berichtet, beeinflusst das Zusammenspiel zahlreicher Cannabinoide und Terpene das Wirkprofil von Cannabis entscheidend. Forscher der Universität Bern zeigen, dass Vollspektrumextrakte eine andere, teils verstärkte Wirkung entfalten können als isolierte Einzelsubstanzen.

Das bestätigt die Strategie von SYNBIOTIC, die eigenen Kapazitäten zur Entwicklung und Herstellung von Vollspektrum-Cannabisextrakten innerhalb der Unternehmensgruppe zu nutzen. Diese Extrakte bieten enormes Potenzial für zukünftige medizinische Anwendungen und neue Produktformen – weit über den heutigen Gebrauch von Cannabis-Blüten hinaus. Das gilt auch für Vollspektrum-CBD-Produkte. Hier wird sich SYNBIOTIC über die Freigabe von CBD-Isolat-Produkten hinaus weiterhin für klare regulatorische Rahmenbedingungen im Novel-Food-Prozess der EFSA einsetzen.

Joscha Krauß, Geschäftsführer MH medical hemp: „Der Entourage-Effekt verdeutlicht, dass die Natur komplexe Wirkmechanismen bereithält. Genau dieses Zusammenspiel macht hochwertige CBD-Produkte aus und zeigt, warum eine sachliche Bewertung und Forschung so wichtig ist.“ MH medical hemp ist ein Tochterunternehmen der SYNBIOTIC Gruppe.

Über SYNBIOTIC

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Medizinalcannabis- und Industriehanf-Sektor mit einer auf Europa fokussierten Buy-and-Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel – vom Feld bis ins Regal. Kerngeschäfte der Tochterunternehmen sind die Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Medizinalcannabis, Industriehanf und CBD-Produkten.

SYNBIOTIC verfolgt die klare paneuropäische Strategie mit ihren Geschäftsbereichen weiter zu expandieren, um so die relevanten Wachstumsmärkte abzudecken und gleichzeitig durch Diversifikation Risiken zu minimieren und die Chancen für Investoren zu erhöhen.

