EQS-News: TeamViewer stellt „Tia" vor: KI-Agent für autonome IT-Diagnose und Fehlerbehebung

Meilenstein in der Entwicklung von KI-basiertem IT-Support

Verkürzt Ausfallzeiten durch proaktive Erkennung und automatische Lösung von Störungen

GÖPPINGEN, Deutschland, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- TeamViewer, weltweit führender Anbieter von Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz, hat heute auf der Microsoft Ignite den neuen KI-Agenten „Tia" vorgestellt. Tia kann IT-Probleme automatisch erkennen, diagnostizieren und innerhalb definierter Richtlinien selbstständig beheben. Die Lösung ist damit ein wichtiger Baustein auf dem Weg hin zu einem autonomen, KI-basierten IT-Support.

Tia ist vollständig in TeamViewer ONE integriert und erweitert die digitale Arbeitsplatzlösung um autonome Support-Funktionen. Der Agent analysiert laufend Geräte- und Sitzungsdaten im Hinblick auf möglich Störungen und generiert daraufhin Handlungsempfehlungen oder Skripte zur Problembehebung. Wiederkehrende Aufgaben wie Login-Fehler, Konfigurationsprobleme oder Performance-Einbrüche lassen sich innerhalb zuvor definierter Richtlinien automatisch lösen. Komplexere Fälle werden weiterhin unter Aufsicht der IT gelöst.

Tia basiert auf einem Multi-Agenten-Framework: Spezialisierte Agenten für Performance, Konnektivität, Anwendungssupport und Account-Management tauschen Informationen aus und erweitern die Diagnose- und Handlungskapazitäten des Systems. Das verkürzt Lösungszeiten, entlastet Support-Teams und erhöht die Stabilität von digitalen Arbeitsplätzen.

Laut einer aktuellen TeamViewer-Studie verlieren 76% der Beschäftigten monatlich mehr als einen Arbeitstag durch technische Probleme. 48% glauben, dass KI diesen Aufwand spürbar reduzieren könnte. Tia soll diese Lücke schließen, indem sie IT-Störungen proaktiv und transparent bearbeitet.

Schritt Richtung Autonomous Endpoint Management

Der Agent ist Teil von TeamViewers Vision für Autonomous Endpoint Management, einem intelligenten Rahmenwerk, in dem Systeme eigenständig handeln und nur gelegentlich menschliches Eingreifen benötigen. Aufbauend auf TeamViewer Session Insights verbindet Tia automatisierte Prozesse mit Erfahrungswissen aus Support-Sitzungen.

Zitat:

„Tia bringt uns einen großen Schritt näher hin zu einem Arbeitsplatz, an dem Technologie einfach funktioniert", sagt Mei Dent, Chief Product and Technology Officer bei TeamViewer. „Die Zukunft der IT ist von KI-Agenten geprägt. Smarte, verantwortungsbewusst designte Systeme lernen selbstständig aus dem Kontext und können so die Produktivität spürbar steigern."

Über TeamViewer

TeamViewers Digital-Workplace-Plattform ermöglicht effizientes, digitales Arbeiten durch die Optimierung und Automatisierung von Prozessen. Was 2005 als Software für den Fernzugriff auf Computer begann, um Dienstreisen zu vermeiden und Produktivität zu steigern, entwickelte sich schnell zum branchenweiten Inbegriff von Fernwartung und IT-Support; und wird von hunderten Millionen Menschen weltweit zur Unterstützung bei IT-Problemen genutzt.

Heute vertrauenrund 645.000 Kunden weltweit auf TeamViewer – von kleinen und mittelständischen Betrieben bis hin zu großen Konzernen – um digitale Arbeitsplätze für Büroangestellte und Industriefachkräfte effizienter zu gestalten. Unternehmen aus allen Branchen nutzen die KI-gestützten Lösungen von TeamViewer, um Störungen an digitalen Endgeräten jeder Art zu verhindern und zu beheben, IT-Netzwerke und Industrieanlagen effizient zu verwalten und Prozesse mit Augmented-Reality-Funktionen zu optimieren. Auch dank der Integrationen mit führenden Technologiepartnern hilft TeamViewer seinen Kunden dabei, Ausfallzeiten zu reduzieren, IT-Probleme schneller zu lösen und digitale Arbeitsabläufe zu verbessern. In einer Zeit des globalen Wandels – geprägt von hybriden Arbeitsmodellen, neuen Technologien und Fachkräftemangel – bietet TeamViewer einen klaren Mehrwert: höhere Produktivität, schnellere Einarbeitung neuer Talente und eine gesteigerte Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitenden.

TeamViewer hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweitrund 1.900 Mitarbeitende. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 671 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Börse gelistet und gehört zum MDAX.Mehr Informationen unterwww.teamviewer.com.

